Camarón tigre: qué es y qué se sabe de su localización en Guatemala

La aparición de una especie marina foránea en aguas guatemaltecas ha despertado inquietud entre autoridades del sector pesquero y expertos en biodiversidad.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) confirmó la identificación del camarón tigre y anunció que se mantendrá una vigilancia científica activa para evaluar su posible impacto en los ecosistemas y en la pesca local.

La especie es de importancia debido a que, al no ser nativa, podría alterar el equilibrio ecológico en el Caribe nacional y afectar la actividad económica de comunidades costeras, como ha sucedido en otras regiones marítimas extranjeras.

El MAGA confirmó que el monitoreo biológico fue continúo durante un año en el litoral del Caribe guatemalteco, y se registró la captura de la especie en el sector Barrio El Estrecho y en la colonia Brisas del Mar, de Puerto Barrios, Izabal.

¿Qué es el camarón tigre?

El camarón tigre (Penaeus monodon) es un crustáceo marino que se caracteriza por ser de gran tamaño, originario de la región indopacífica. Se distingue por las bandas oscuras transversales en su cuerpo y por su rápido crecimiento.

A nivel internacional, esta especie es reconocida por su alto valor comercial y su uso intensivo en acuicultura.

No obstante, destaca también por su capacidad de adaptarse con facilidad a nuevos ambientes marinos, razón por la cual ha sido clasificada como especie invasora en varias regiones fuera de su distribución natural.

Puede habitar tanto en aguas marinas como estuarinas, tolerar cambios de salinidad y competir agresivamente por alimento, características que le otorgan ventaja sobre las especies nativas.

¿Dónde fue localizado el camarón tigre en Guatemala?

El MAGA confirmó la presencia del camarón tigre en el Caribe guatemalteco el 29 de enero del 2026, específicamente en el departamento de Izabal, tras su captura durante faenas de pesca comercial en el área de Puerto Barrios.

De acuerdo con los reportes oficiales, el hallazgo se dio como parte de un monitoreo biológico que se venía efectuando desde hace varios meses. Esto permitió identificar la especie y documentar su presencia en aguas nacionales.

Este registro constituye el primer hallazgo confirmado del camarón tigre en Guatemala, aunque en años recientes se han reportado apariciones similares en otros países del Caribe y del Atlántico occidental.

"El registro del camarón tigre, detectado en una faena del barco camaronero Eric, representa un hallazgo relevante para la toma de decisiones orientadas a la protección de los recursos hidrobiológicos y al manejo sostenible de la pesca", informó la institución en su reporte oficial.

¿Por qué se activó la alerta?

Expertos en biología marina advirtieron que la presencia del camarón tigre representa un riesgo potencial para los ecosistemas marinos, debido a que:

Puede desplazar a especies nativas de camarón.

Compite por alimento y espacio con otros invertebrados marinos.

Podría alterar las cadenas tróficas en estuarios y zonas costeras.

Representa un posible impacto en la pesca artesanal, si se modifica la disponibilidad de especies locales.

Ante este escenario, las autoridades anunciaron que se reforzarán las acciones de vigilancia, monitoreo y análisis científico, con el objetivo de evaluar la magnitud del fenómeno y definir posibles medidas de manejo.

