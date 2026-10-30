Carrera de magisterio: noviembre será clave para preinscripción, selección de docentes y propedéutico

En el 2027 comenzará la formación de nuevos maestros del diversificado en cinco especialidades. Las inscripciones comenzarán en noviembre en 37 escuelas normales públicas seleccionadas por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Francisco Cabrera, viceministro técnico de Educación, menciona que, de manera paralela, ocurrirá la convocatoria y selección del claustro docente que preparará a los estudiantes durante cuatro años. Serán alrededor de 32 personas, incluido el personal administrativo, por cada establecimiento.

¿Ya está el reglamento para la Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades (decreto 4-2026)?

Está en su última etapa. Estimo que en pocas semanas lo tendremos con plena validez.

Esto no frena el proceso de abrir las escuelas normales porque todo está normado en la propia ley. El 4-2026 establece los procesos necesarios para arrancar. Esta ley es bastante específica y el reglamento cubre todas las fases, como la discusión y consulta con distintos actores de la educación, para darle legitimidad a los procesos que la norma establece.

¿Cuántas escuelas normales abrirán el próximo año?

Las normales del sector oficial son 37, que cubren el territorio nacional y todas las regiones lingüísticas del país.

Aún no sabemos cuántas serán del sector privado; ha habido interés de distintos centros educativos, pero depende de que finalmente tomen la decisión de iniciar.

El trámite para los centros educativos privados es más corto, de manera que están en tiempo si algunos quisieran iniciar (a impartir la carrera) en el 2027.

¿Cuándo comienza la inscripción en estas 37 escuelas normales públicas?

Estimamos que sea a mitad de noviembre. Es más bien una identificación de interés de potenciales estudiantes y no se llama inscripción porque aún no es un registro formal. Ya en noviembre podemos empezar a formalizar las inscripciones.

¿Cuándo iniciará el curso propedéutico para los estudiantes que no lleguen al promedio de 75 puntos, que es uno de los requisitos?

Se trabajará en la última semana de noviembre y la primera de diciembre. Es un trabajo técnico y tecnológico porque el sistema de registro de estudiantes (SIRE) permitirá hacer la consulta de un estudiante y arrojará el promedio del ciclo básico. Indicará si el estudiante puede inscribirse directamente o tiene que hacer el curso propedéutico.

Son arreglos del sistema para disponer de esa información en unos cuantos clics y que sea más sencillo para las escuelas normales y no sea discrecional el calcular el promedio, sino que el propio sistema lo dé.

¿En qué consistirá el propedéutico?

Está enfocado en el desarrollo de habilidades básicas, como lectura, matemáticas y elementos que orienten la vocación pedagógica.

¿Cómo va la contratación de los docentes?

Debemos asegurar la selección de los maestros, la calificación, los procesos de oposición. No podríamos contratarlos en diciembre para que luego entren a vacaciones, sino contratarlos en enero, lo que significa que debemos tenerlos seleccionados para cada escuela en lo que resta del año y asegurar que cumplen con todos los requisitos.

¿Cuándo saldrán las convocatorias para los docentes?

El proceso administrativo de creación de puestos, definición de requerimientos, está finalizado. En los siguientes días se publicarán las convocatorias.

En noviembre sucederán los pasos más importantes del proceso de convocatoria y selección de los equipos docentes, directivos y operativos de las 37 escuelas. Estamos en buen momento para realizar todos los pasos. No hay un rezago.

Estos son puestos nuevos, hubo que crearlos, pero estamos en el tiempo; cuando termine noviembre vamos a tener toda esa parte lista, ya solo para afinar detalles de documentos en diciembre y proceder a contratar en enero.

¿Cuántos contratarán?

La plantilla de contrataciones es de 32 personas por cada escuela normal, entre docentes, directivos, administrativos y operativos.

¿Cómo garantizarán que los docentes seleccionados sean los adecuados para formar a los maestros que saldrán de las nuevas normales?

Un elemento importante en el proceso de selección será la evaluación que los aspirantes deberán resolver. Eso asegurará que quienes tengan mayor dominio de los distintos temáticos sean los que reciban mejor puntuación.

Segundo, el proceso de selección debe ser objetivo, transparente, público y verificable.

Además, para elevar la calidad del proceso formativo, todos los equipos de las nuevas escuelas normales participarán permanentemente en programas de actualización, que es una de las claves de estas nuevas escuelas.

El personal docente no se dedicará a hacer docencia todo el tiempo de la jornada laboral, pues dedicará un porcentaje a hacer docencia y otro a prepararse. Eso es nuevo para nuestro sistema educativo.

Nos hacen falta especialistas en distintas materias, así que los especialistas que necesitamos los vamos a formar dentro de los claustros que serán seleccionados.

¿Cómo promueven las nuevas carreras de magisterio entre los estudiantes?

Las propias escuelas que tienen la autorización para (impartir la carrera) lo están divulgando y los apoyamos desde las redes sociales de las direcciones departamentales.

Iniciaremos una mayor difusión a nivel nacional, pero, en realidad, la mayor apuesta es la difusión local, porque es donde están los potenciales interesados.

¿Cuántos estudiantes prevén que ingresen a las escuelas normales?

Cuando se autorizaron las escuelas, se partió de la premisa de que, por lo menos, habrá un grupo de 30 estudiantes para la primera promoción, para abrir una sección.

Toda nueva carrera, cualquiera que sea, tiene que darse a conocer, la gente tiene que verla funcionar. En este caso, después de 14 años de la última reforma, no solo es acreditar la carrera, también es volver a acreditar las escuelas normales.

Todo toma su tiempo, por eso es que la gran apuesta es tener un buen arranque en el 2027, para que en el 2028 haya más estudiantes, las escuelas tendrán la capacidad de atenderlos, porque la planta docente ya estará.

El volver a la formación de maestros es una buena noticia para el sistema educativo porque la carencia de maestros ya se está sintiendo. Hay lugares en los que no hay maestros disponibles, en otros sí hay, pero son los que se graduaron del 2012 hacia atrás, y el campo de la educación es muy cambiante, exige una actualización.

¿Qué monto se dará a los estudiantes en el Programa Nacional de Asistencia Económica que establece el decreto 4-2026?

No hay un monto específico. La idea es que el programa se adapte a las circunstancias de los estudiantes, por lo que cada uno será objeto de un estudio socioeconómico para ayudarle a cubrir los gastos asociados con sus estudios. El programa entra en el bolsón de los programas de apoyo, no necesitamos crear un fondo adicional.