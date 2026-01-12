Clima en Guatemala:  paso de frente frío, neblina y posibilidad de lloviznas del 12 al 16 de enero   

El pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) para Guatemala, del lunes 12 al viernes 16 de enero, prevé viento frío del norte, moderado y ocasionalmente fuerte al inicio de la semana.

Se esperan áreas con niebla o neblina durante las primeras horas de la mañana y la noche, así como cielo parcialmente nublado, con intervalos de poca nubosidad desde las regiones del norte hasta el centro del país. También podrían registrarse lloviznas y/o lluvias.

Durante la noche y la madrugada se prevé un ambiente frío en los altiplanos central y occidental.

Las lluvias estarán asociadas al paso de un frente frío y al ingreso de humedad proveniente del Caribe. El siguiente frente frío se monitorea para el fin de semana, por lo que se incrementará nuevamente la nubosidad y la posibilidad de lluvias en regiones del norte y del Caribe.

El Insivumeh recomienda a la población abrigarse bien durante la noche y madrugada, especialmente en los altiplanos central y occidental, y tomar precauciones ante la velocidad del viento norte al inicio de la semana.

En la Meseta Central (incluida la capital) habrá neblina matutina, cielo parcialmente nublado con momentos de poca nubosidad. Se esperan lloviznas durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, especialmente a inicios de semana. Durante el día, el ambiente será soleado. El viento norte y nordeste será moderado a fuerte, pero disminuirá de forma gradual.

En Regiones del Pacífico se anticipa poca nubosidad y ambiente cálido. Por la tarde y noche, se incrementará la nubosidad. El viento será del sur y suroeste, de ligero a moderado; en la costa de Jutiapa, el viento soplará del norte, también de ligero a moderado.

Región del Motagua y valles del oriente se prevé neblina en las primeras horas de la mañana, cielo parcialmente nublado con momentos de poca nubosidad, ambiente cálido y húmedo. Por la tarde, se incrementará la nubosidad en zonas montañosas, con posibilidad de lloviznas y/o lluvias. El viento será del nordeste, de ligero a moderado.

En Región norte se espera niebla matutina, cielo parcialmente nublado con intervalos de poca nubosidad, lloviznas y/o lluvias por la tarde y noche. El viento será del este, de ligero a moderado.

Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte se prevé niebla en la mañana y noche, cielo parcialmente nublado con momentos de poca nubosidad, así como lloviznas y/o lluvias vespertinas y nocturnas.