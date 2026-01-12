Clima en Guatemala:  paso de frente frío, neblina y posibilidad de lloviznas del 12 al 16 de enero   

Comunitario

Clima en Guatemala:  paso de frente frío, neblina y posibilidad de lloviznas del 12 al 16 de enero   

El Insivumeh compartió cómo será el clima en Guatemala esta semana.

|

time-clock

Enero 2026 continúa con bajas temperaturas en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) para Guatemala, del lunes 12 al viernes 16 de enero, prevé viento frío del norte, moderado y ocasionalmente fuerte al inicio de la semana.

Se esperan áreas con niebla o neblina durante las primeras horas de la mañana y la noche, así como cielo parcialmente nublado, con intervalos de poca nubosidad desde las regiones del norte hasta el centro del país. También podrían registrarse lloviznas y/o lluvias.

Durante la noche y la madrugada se prevé un ambiente frío en los altiplanos central y occidental.

Las lluvias estarán asociadas al paso de un frente frío y al ingreso de humedad proveniente del Caribe. El siguiente frente frío se monitorea para el fin de semana, por lo que se incrementará nuevamente la nubosidad y la posibilidad de lluvias en regiones del norte y del Caribe.

EN ESTE MOMENTO

Trabajadores cosechando 2 salario mínimo por región

Mintrab plantea evaluar este año si el salario mínimo seguirá con división regional en el 2027, y de qué forma

Right
CONGRESO PLENO SUSPENDIDO. Se llev a cabo el pleno en el Congreso de la Repblica, este da estuvo marcado por las constantes discusiones entre bancadas y diputados. Lleg un momento, en el que el presidente del Congreso, decidi dar por terminada la sesin en el pleno. As mismo, hubo un incidente entre las diputadas Elena Motta y Greicy de Len. En la imagen, presidente del Congreso, Nery Ramos decide dar por concluida la sesin en el pleno. Juan Diego Gonzlez. 290425

Contratos temporales en el Congreso aumentan durante la presidencia de Nery Ramos

Right

El Insivumeh recomienda a la población abrigarse bien durante la noche y madrugada, especialmente en los altiplanos central y occidental, y tomar precauciones ante la velocidad del viento norte al inicio de la semana.

En la Meseta Central (incluida la capital) habrá neblina matutina, cielo parcialmente nublado con momentos de poca nubosidad. Se esperan lloviznas durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, especialmente a inicios de semana. Durante el día, el ambiente será soleado. El viento norte y nordeste será moderado a fuerte, pero disminuirá de forma gradual.

Para leer más: Bajas temperaturas en Guatemala: cómo afectan al cuerpo y qué hacer para evitar enfermedades en época fría

En Regiones del Pacífico se anticipa poca nubosidad y ambiente cálido. Por la tarde y noche, se incrementará la nubosidad. El viento será del sur y suroeste, de ligero a moderado; en la costa de Jutiapa, el viento soplará del norte, también de ligero a moderado.

Región del Motagua y valles del oriente se prevé neblina en las primeras horas de la mañana, cielo parcialmente nublado con momentos de poca nubosidad, ambiente cálido y húmedo. Por la tarde, se incrementará la nubosidad en zonas montañosas, con posibilidad de lloviznas y/o lluvias. El viento será del nordeste, de ligero a moderado.

LECTURAS RELACIONADAS

Tormenta invernal en Europa

Las imágenes del temporal invernal que ha azotado varios países de Europa

chevron-right

Videos muestran escarcha en campos y vehículos por intenso frío en el occidente de Guatemala

chevron-right

En Región norte se espera niebla matutina, cielo parcialmente nublado con intervalos de poca nubosidad, lloviznas y/o lluvias por la tarde y noche. El viento será del este, de ligero a moderado.

Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte se prevé niebla en la mañana y noche, cielo parcialmente nublado con momentos de poca nubosidad, así como lloviznas y/o lluvias vespertinas y nocturnas.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Clima en Guatemala época de frío en Guatemala Frío en Guatemala Insivumeh 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS