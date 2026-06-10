Comuna capitalina identifica áreas vulnerables ante posibles lluvias asociadas a Cristina e informa de acciones de prevención

El Comité de Operaciones de Emergencia y la Dirección de Administración de Vulnerabilidades y Emergencias (AVE) de la Municipalidad de Guatemala presentaron la proyección de afectación y cómo se preparan para atender las posibles emergencias provocadas por la ahora depresión tropical Cristina.

En la información brindada este miércoles 10 de junio, se afirmó que ambas entidades están coordinadas con diferentes instituciones, y que cada una tiene su función y protocolo de atención ante cualquier emergencia.

Las zonas 15, 16, 24 y 25 son las que podrían registrar mayores afectaciones por las lluvias. Lo normal en junio son 37 milímetros de precipitación, pero ahora podrían registrarse entre 40 mm y 42 mm.

Sin embargo, en la zona 21 se prevén 60 mm de precipitación, por lo que es más vulnerable a afectaciones para los vecinos.

La caída de árboles y las inundaciones provocadas por basureros clandestinos son los principales riesgos en las diferentes zonas de la capital, afirmó Héctor Flores, de la AVE.

El alcalde Ricardo Quiñónez destacó que impulsan medidas preventivas, como la limpieza de alcantarillas.

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Flores añadió que, en lo que va de la temporada lluviosa y debido a los diferentes riesgos, un juzgado ha emitido "no menos de 500" notificaciones a vecinos por situaciones de riesgo en sus localidades.

Este 10 de junio, el Insivumeh actualizó la información y destacó que la tormenta tropical Cristina redujo su intensidad a depresión tropical y se ubica a unos 275 kilómetros de Jutiapa. Su movimiento es estacionario.

Añadió que la posible trayectoria de la depresión se dirige hacia El Salvador, lo que favorecería su debilitamiento al tocar tierra.

En Guatemala afectaría como un sistema fuerte de baja presión, por lo que se prevé que las lluvias entre el miércoles y el viernes sean abundantes, especialmente en los valles de Oriente, la Bocacosta, el Pacífico, el Altiplano Central y Occidente.

En las demás regiones podrían registrarse lluvias acompañadas de actividad eléctrica local.

🌧️⚠️ Ante la Tormenta Tropical Cristina, se refuerzan las acciones preventivas para proteger a los vecinos de la Ciudad de Guatemala. Mantente informado por los canales oficiales y sigue las recomendaciones de las autoridades.

#Prevención #CiudadDeGuatemala pic.twitter.com/FNRLBCnP6z — AVE MuniGuate (@AVEMuniGuate) June 8, 2026

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