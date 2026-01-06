Habilitan de forma provisional el paso en área de hundimiento en el km 281 de la ruta CA-13, Lívingston

Continúan los trabajos para habilitar por completo el paso en el kilómetro 281 de la ruta CA-13, La Cooperativa, Lívingston, Izabal.

Maquinaria trabajó para habilitar el paso en el km 281 de la CA-13, en Lívingston, Izabal. (Foto Prensa Libre: Covial)

Este martes 6 de enero, el paso continuaba cerrado en el kilómetro 281 de la ruta CA-13, en la aldea La Cooperativa, Lívingston, Izabal.

En el lugar se han formado largas filas de vehículos en ambos sentidos de la vía, según reportes de usuarios.

Provial informó que continúan los trabajos para habilitar el paso en el referido tramo, donde se ha registrado un hundimiento.

Medios locales han indicado que varias personas han optado por desplazarse a pie para llegar a su destino.

Algunos pilotos buscan rutas alternas para continuar su recorrido.

“Durante toda la noche y madrugada se trabajó en la sustitución de tuberías transversales en el km 281.3 CA-13, conexión entre Izabal y Petén. Está por finalizarse el relleno y poder habilitar el paso en las próximas horas”, informó Covial.

Luego añadió que se habilitó provisionalmente el paso, con el fin de permitir el tránsito de vehículos retenidos en las filas en ambos sentidos. Continuarán trabajando durante el día, indicó.

En agosto y septiembre del 2025 también se registraron problemas en esta vía, importante para el país, principalmente para el transporte pesado, por ser la conexión entre la Franja Transversal del Norte, Petén y Belice.

Para leer más: Covial promete mantener 6 mil kilómetros de carreteras, y asegura que será sin retrasos en el 2026

