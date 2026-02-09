¿De cuánto fue la multa impuesta a motoristas por circular en la banqueta en la calzada La Paz?

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) sancionó a 30 motoristas por circular sobre la banqueta en un tramo de la calzada La Paz, una de las vías con mayor carga vehicular en horas pico en la Ciudad de Guatemala.

Este sector registra alta congestión durante los horarios de ingreso y salida de la capital, especialmente en los tramos que conectan la zona 18 con la ruta al Atlántico, así como la zona 5 y áreas aledañas, en ambos sentidos.

Un video que circuló en redes sociales evidenció que varios motoristas, con el objetivo de agilizar su desplazamiento, optaron por transitar sobre el paso peatonal, quedando a escasos metros de los transeúntes y poniendo en riesgo su seguridad.

Ante esta situación, la PMT de Guatemala realizó un operativo el pasado 6 de febrero, durante el cual se impusieron diversas infracciones.

Amílcar Montejo, portavoz de la institución, explicó que la multa aplicada en estos casos es de Q500, conforme al artículo 184 de la Ley y Reglamento de Tránsito, en su numeral 6.

Dicho artículo remite además a los artículos 152 y 153, que establecen sanciones por utilizar carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para otros medios de transporte o con un uso distinto, como áreas peatonales, ciclovías, vías exclusivas para buses, áreas verdes o zonas de recreación.

En total, durante el operativo se impusieron multas por un monto total de Q15 mil.

Motovía en la calzada La Paz

La PMT recordó que en la calzada La Paz funciona una motovía, implementada inicialmente como plan piloto y posteriormente establecida de forma permanente, con el objetivo de ordenar la circulación de motocicletas y reducir riesgos viales.

Las autoridades insisten en que el uso correcto de esta infraestructura es clave para evitar sanciones y prevenir accidentes, tanto para motoristas como para peatones.

Un motorista circula por la motovía de la calzada La Paz, un carril exclusivo que busca ordenar el tránsito y reducir accidentes en este sector de alta carga vehicular. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Además, recordaron que el objetivo del tramo exclusivo es evitar maniobras peligrosas, como zigzagueos entre vehículos, rebases indebidos y la invasión de las aceras o banquetas.

Durante el plan piloto se documentó una reducción significativa de accidentes, con una caída de más del 11 % en percances viales en comparación con el periodo previo.

Además, desde julio del 2025 se ha implementando otra vía exclusiva en la calzada Atanasio Tzul, ampliando la red para motocicletas en la ciudad.

Reacciones en redes sociales

La medida generó debate en redes sociales. Algunos conductores señalaron que el espacio disponible para circular es insuficiente, mientras que otros consideraron necesaria una mayor regulación del tránsito en ese sector.

También hubo usuarios que denunciaron que situaciones similares se repiten en otros puntos de la Ciudad de Guatemala, como el Anillo Periférico y la avenida Elena.

