Dramático rescate: Bomberos dan acompañamiento psicológico a persona que estaba en la estructura del puente Las Charcas

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco informó que el puente San Cristóbal, conexión con Las Charcas, ya se encuentra habilitado tras una intervención de Bomberos Voluntarios este sábado 13 de diciembre.

Durante el operativo, el personal combinó rescate físico y acompañamiento psicológico para garantizar la seguridad de una persona en situación de riesgo.

El operativo comenzó temprano y se extendió por cerca de dos horas.

Los bomberos avanzaron por la mitad del puente, sosteniendo cuerdas de seguridad mientras uno de ellos descendía a la estructura metálica donde se encontraba la persona que necesitaba asistencia.

El trabajo en equipo de los Bomberos Voluntarios y de la PMT fue clave para mantener la estabilidad de todos los involucrados y asegurar el control del tránsito, que se detuvo temporalmente en la zona, dijeron autoridades.

Una de las etapas más importantes fue el diálogo directo entre un bombero y la persona, aplicando técnicas de acompañamiento psicológico, contención emocional y comunicación efectiva.

Bomberos logran llevar a la persona a la parte alta del puente Charcas, asegurando su traslado seguro durante el rescate y acompañamiento psicológico. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Bomberos Voluntarios atraviesan el tramo del puente Charcas sosteniendo la soga que asegura a uno de los bomberos durante el rescate y acompañamiento psicológico de una persona. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Este enfoque permitió que la persona se mantuviera tranquila y colaborativa mientras se coordinaba su traslado seguro.

La intervención evidenció cómo el entrenamiento reciente del personal en protocolos de apoyo emocional se ha convertido en una herramienta esencial para situaciones de riesgo en los puentes más transitados de la ciudad.

Finalmente, los bomberos lograron trasladar a la persona hacia la parte alta del puente para garantizar su seguridad.

Posteriormente, fue trasladada a un lugar seguro junto con sus familiares, mientras la vía se reabría y el tránsito regresaba a la normalidad.

