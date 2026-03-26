Ejecutivo otorga asueto a servidores públicos el miércoles 1 de abril por Semana Santa

Comunitario

Ejecutivo otorga asueto a servidores públicos el miércoles 1 de abril por Semana Santa

El Ministerio de Trabajo publicó un acuerdo gubernativo en el que concede descanso a los servidores públicos el 1 de abril.

|

time-clock

PALACIO NACIONAL

Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno de Guatemala. (Foto: Hemeroteca PL)

Los servidores públicos que prestan sus servicios en las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración pública tendrán permiso laboral con goce de salario el miércoles 1 de abril, con motivo de la Semana Santa.

La disposición fue publicada este jueves 26 de marzo en el Diario de Centro América, por medio del Acuerdo Gubernativo 34-2026 del Ministerio de Trabajo (Mintrab).

Se exceptúa de la disposición a los servidores públicos de las entidades centralizadas y descentralizadas que, en cumplimiento de su pacto colectivo de condiciones de trabajo, gocen el asueto un día distinto a lo indicado.

También se exceptúa a los servidores públicos de las instituciones que presten servicios públicos esenciales o que tengan actividades programadas que se consideren impostergables; en cuyo caso, deberán programar los turnos correspondientes para garantizar la prestación de los servicios.

EN ESTE MOMENTO

MEX1929. CANCÚN (MÉXICO), 01/01/2026.- Turistas descansan en una playa este miércoles, en Cancún (México). El turismo en el Caribe Mexicano atraviesa una etapa de reajuste que, aunque estuvo marcada por retos durante buena parte de 2025, comienza a mostrar una recuperación sostenida con proyecciones alentadoras para 2026, de acuerdo con especialistas, autoridades y representantes del sector. EFE/ Alonso Cupul

Asuetos de Semana Santa en Guatemala: días oficiales y pago según el Código de Trabajo

Right

Subasta del PEG 5 define nueva generación eléctrica con alta competencia

Right

Entre sus consideraciones, el Mintrab destaca que el Decreto 1748 del Congreso, Ley de Servicio Civil, establece que dentro de los días de asueto con goce de salario se encuentran el jueves, viernes y sábado santos.

Para leer más: Asuetos de Semana Santa en Guatemala: días oficiales y pago según el Código de Trabajo

En ese sentido, en conmemoración de la Semana Santa, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el Mintrab estima conveniente conceder permiso laboral con goce de salario a los servidores públicos el miércoles 1 de abril.

Le puede interesar: Antigua Guatemala en Cuaresma 2026: guía de procesiones y velaciones del martes de Dolores al sábado anterior a Ramos

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Asuetos en Guatemala Ministerio de Trabajo Semana Santa Semana Santa 2026 Semana Santa en Guatemala 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS