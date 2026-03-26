Ejecutivo otorga asueto a servidores públicos el miércoles 1 de abril por Semana Santa

Los servidores públicos que prestan sus servicios en las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración pública tendrán permiso laboral con goce de salario el miércoles 1 de abril, con motivo de la Semana Santa.

La disposición fue publicada este jueves 26 de marzo en el Diario de Centro América, por medio del Acuerdo Gubernativo 34-2026 del Ministerio de Trabajo (Mintrab).

Se exceptúa de la disposición a los servidores públicos de las entidades centralizadas y descentralizadas que, en cumplimiento de su pacto colectivo de condiciones de trabajo, gocen el asueto un día distinto a lo indicado.

También se exceptúa a los servidores públicos de las instituciones que presten servicios públicos esenciales o que tengan actividades programadas que se consideren impostergables; en cuyo caso, deberán programar los turnos correspondientes para garantizar la prestación de los servicios.

Entre sus consideraciones, el Mintrab destaca que el Decreto 1748 del Congreso, Ley de Servicio Civil, establece que dentro de los días de asueto con goce de salario se encuentran el jueves, viernes y sábado santos.

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En ese sentido, en conmemoración de la Semana Santa, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el Mintrab estima conveniente conceder permiso laboral con goce de salario a los servidores públicos el miércoles 1 de abril.

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