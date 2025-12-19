El clima en Guatemala será frío el fin de semana del 20 y 21 de diciembre y con posibles lluvias  

Comunitario

El clima en Guatemala será frío el fin de semana del 20 y 21 de diciembre y con posibles lluvias  

El pronóstico del Insivumeh detalla que el fin de semana habrá niebla, frío y posibilidad de lluvias en el territorio nacional.

|

time-clock

Se espera clima frío en Guatemala el 20 y 21 de diciembre. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

De acuerdo con el pronóstico del Insivumeh, para este sábado 20 y domingo 21 de diciembre se prevén áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana y cielo parcialmente nublado desde las regiones del norte hasta el centro del país.

No se descarta la posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas en horas de la tarde y la noche.

También se espera frío durante la noche y la madrugada en los altiplanos central y occidental.

Según el Insivumeh, las lluvias de este fin de semana están asociadas a la entrada de humedad desde ambos litorales y a condiciones locales, sin descartar la presencia de heladas meteorológicas.

EN ESTE MOMENTO

industria manufacturas alimentos y bebidas F HPL

Reacciones por alza al salario mínimo 2026 reflejan división de opiniones entre sectores

Right

Rutas para trasiego ilegal cruzan zona en disputa entre Nahualá e Ixtahuacán

Right

El pronóstico indica que, para la meseta central —que incluye la capital—, se presentarán áreas con niebla o neblina durante las primeras horas de la mañana, poca nubosidad, ambiente soleado durante el día e incremento de nubosidad por la tarde, con posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas.

El viento será del norte o nordeste, ligero. Las temperaturas máximas para la capital oscilarán entre 25 °C y 27 °C; para el altiplano central y occidental, entre 23 °C y 27 °C.

En las regiones del Pacífico se prevé poca nubosidad en horas de la mañana, ambiente cálido durante el día, así como incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas.

En Petén, el clima será de áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana, poca nubosidad alternando con nublados parciales, y se esperan lloviznas o lluvias dispersas con actividad eléctrica en horas de la tarde y la noche.

LECTURAS RELACIONADAS

El Insivumeh pronostica incremento de lluvias en el país. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

¿Continuará la lluvia?: estas son las previsiones del clima para el viernes 19 de diciembre

chevron-right
Lluvias vespertinas podrían registrarse en varias regiones del país este 14 de agosto, debido a los remanentes de la onda del este número 21, según el Insivumeh. (Foto: Hemeroteca PL)

Clima en Guatemala: por qué llueve en diciembre y hasta cuándo seguirán las lluvias

chevron-right

En Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte se prevén niebla o neblina por la mañana, cielo parcialmente nublado con nubes dispersas y posibilidad de lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica por la tarde y noche.

Para la región del Motagua y Valles de Oriente también se espera niebla matutina y ambiente soleado. Posteriormente, habrá incremento de nubosidad por la tarde en zonas montañosas, con posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas.

Para leer más: ¿Qué provocó las lluvias, el granizo y el viento antes de Navidad? El Insivumeh lo explica

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Clima en Guatemala época de frío Insivumeh Lluvias en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS