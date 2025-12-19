El clima en Guatemala será frío el fin de semana del 20 y 21 de diciembre y con posibles lluvias  

De acuerdo con el pronóstico del Insivumeh, para este sábado 20 y domingo 21 de diciembre se prevén áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana y cielo parcialmente nublado desde las regiones del norte hasta el centro del país.

No se descarta la posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas en horas de la tarde y la noche.

También se espera frío durante la noche y la madrugada en los altiplanos central y occidental.

Según el Insivumeh, las lluvias de este fin de semana están asociadas a la entrada de humedad desde ambos litorales y a condiciones locales, sin descartar la presencia de heladas meteorológicas.

El pronóstico indica que, para la meseta central —que incluye la capital—, se presentarán áreas con niebla o neblina durante las primeras horas de la mañana, poca nubosidad, ambiente soleado durante el día e incremento de nubosidad por la tarde, con posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas.

El viento será del norte o nordeste, ligero. Las temperaturas máximas para la capital oscilarán entre 25 °C y 27 °C; para el altiplano central y occidental, entre 23 °C y 27 °C.

En las regiones del Pacífico se prevé poca nubosidad en horas de la mañana, ambiente cálido durante el día, así como incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas.

En Petén, el clima será de áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana, poca nubosidad alternando con nublados parciales, y se esperan lloviznas o lluvias dispersas con actividad eléctrica en horas de la tarde y la noche.

En Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte se prevén niebla o neblina por la mañana, cielo parcialmente nublado con nubes dispersas y posibilidad de lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica por la tarde y noche.

Para la región del Motagua y Valles de Oriente también se espera niebla matutina y ambiente soleado. Posteriormente, habrá incremento de nubosidad por la tarde en zonas montañosas, con posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas.

