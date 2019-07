Familias afectadas por hambre estacional recibirán cupón hasta después de la segunda vuelta

Las familias afectadas por la sequía que no han obtenido el cupón de Q200 tendrán que esperan hasta después de las elecciones para recibirlo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La entrega de cupones para las familias en riesgo por hambre estacional se reanudará después de la segunda vuelta electoral, prevista para el 11 de agosto próximo, informó el titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), Mario Méndez Montenegro.

Son 122 mil 24 familias de agricultores las que están pendientes de recibir el vale de Q200 canjeable por alimentos, con lo que palearían, aunque sea en mínima parte, la escasez de alimentos que padecen desde marzo pasado, tiempo en que se acentuó la escasez de alimentos por la canícula prolongada del 2018.

La última semana previo a la primera vuelta electoral, la cartera comenzó con la entrega de los cupones del programa de Subvención para contrarrestar el hambre estacional que afecta a 355 mil familias que están en el programa, sin embargo, el trabajo fue señalado de ser utilizado con fines políticos para favorecer a candidatos del partido oficial.

Distintos casos se evidenciaron en los departamentos, en donde se entregaron los vales a cambio del compromiso de las personas de favorecer con su voto a determinado candidato. Esto fue negado por las autoridades del Maga, mientras que los hechos son investigados por el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas.

Ante esta situación, Méndez Montenegro, dio la orden de suspender la entrega. Según el reporte de ministerio se otorgaron 232 mil 976 vales, del total de una primera impresión de 339 mil 979 que hizo el banco Crédito Hipotecario Nacional. Están pendientes de ser entregados 122 mil 24 cupones.

“Hubo presiones de muchos lados para que se diera este programa, se dio y desafortunadamente coincidió con la época electoral, pero bajo ningún punto de vista se ha politizado”, indicó el ministro con relación a los señalamientos, e indicó que están abiertos a que la Fiscalía de delitos electorales haga las investigaciones correspondientes.

El funcionario presentó ante el MP las denuncias correspondientes hacia personas que pudieron haber utilizado el programa con fines electores, pero se abstuvo de dar nombres para “evitar entorpecer la investigación”.

Agregó que para “evitar suspicacias” se suspendió la entrega de los cupones, pues si los dieran en los próximos días “de nuevo van a decir que estoy apoyando a X o Y candidato”, de esa cuenta la entrega se prevé luego de la segunda vuelta electoral.

Iván Aguilar, jefe del Programa Humanitario de Oxfam Guatemala, indicó que la postura del Maga es “inaceptable” porque atrasar la ayuda hasta agosto y es poco efectivo para las familias que están en riesgo alimentario.

“Estaríamos al final de período de escasez de alimentos. El daño en la situación nutricional a la niñez menor de cinco años, que es la que lleva la peor parte y la más vulnerable, ya va a estar hecho. A La gente siempre le va a servir los recursos económicos porque la precariedad es grande, pero el objetivo es protegerlos del hambre y de la desnutrición aguda y eso será inviable por lo tarde de las acciones”, indicó Aguilar.

De acuerdo con Oxfam, la desnutrición crónica aumentó 6.9% en siete municipios de Baja Verapaz y Chiquimula, que se encuentran entre las zona más afectada por la sequía. Los resultados indican que el incremento se dio entre el 2016 y el 2019 en Cubulco, Rabinal y San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, y en Camotán, Jocotán, Olopa y San Juan Ermita, Chiquimula.

Agregó que la desconfianza de que el programa se utilice con fines políticos se debe a que no hubo criterios claros y tampoco objetividad en cuanto a quién recibiría el beneficio de los vales. “Si se hubiera planificado adecuadamente no tendrían esos problemas de credibilidad, porque si se hubiera seleccionado bien a los hogares con criterios bien definidos, involucrando a sociedad civil, no hubiera dudas del programa”, agregó.

El presupuesto total que la cartera tiene previsto para el programa este año es de Q75 millones, de los cuales entre Q70 millones y Q71 millones se utilizarán en los vales y los otros Q4 millones serán para servicios bancarios.

Además de la entrega de cupones, Méndez Montenegro indicó que el Maga trabaja otros programas para apoyar a los agricultores, como rehabilitación de unidades de riego y la contratación de extensionistas.

El Maga contrató a 131 extensionistas que pasaron del renglón temporal al permanente. Ellos se encargarán de asesorar a los agricultores en cuanto a técnicas de siembra y tipos de productos que pueden sembrar según la zona donde se encuentren.

Son 340 trabajadores los que serán trasladados al renglón 011 en esta administración. En un primer grupo fueron beneficiados 141 que estaban en el renglón 021.

Según Luis Franco, jefe de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural (Dicorer), son tres extensionistas por sede municipal, y hacen falta contratar a personal para cubrir 50 municipios, pues nadie aplicó para trabajar en esas localidades.

En el Ministerio trabajan mil 150 extensionistas, y solo 340 pasan por ahora plaza permanente, dijo Franco.

Ada Sucely Miranda Gómez, ingeniera agrónoma que trabaja para el Maga como extensionista desde el 2014 bajo contrato, es una de las profesionales que pasan a renglón 011.

“Tenemos un acercamiento con las personas del sector agrícola, y nuestra función principal es coordinar actividades en las podamos ayudar a las personas a mejorar su sistema agropecurio, conocer los estadios de lluvia y de sequía para asesorar a los agricultores sobre sus siembras”, dijo Miranda Gómez.

Ahora que ya están presupuestados, mencionó, podrán darle continuidad a esas capacitaciones que antes se daban en períodos cortos, además de tener estabilidad laboral. Como sueldo base recibirá Q5 mil 700 más bonificaciones.

