Frío en Guatemala: heladas meteorológicas continuarán del 9 al 13 de febrero 

El Insivumeh informó que continuarán las bajas temperaturas en Guatemala esta semana.

FRENTE FRÍO

El clima será frío la segunda semana de febrero de 2026 en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

El Insivumeh informó en su boletín semanal que el frío continuará en Guatemala del lunes 9 al viernes 13 de febrero.


Recomendó a la población abrigarse lo mejor posible durante la noche y la madrugada, ya que las bajas temperaturas persistirán en el territorio nacional.

Subrayó que estas condiciones del clima son propicias para que continúen registrándose heladas meteorológicas en los altiplanos central y occidental del país.

Añadió que en las regiones del norte y el Caribe no se prevén lluvias esta semana; no obstante, las precipitaciones dispersas que puedan presentarse estarán asociadas a la entrada de humedad desde el Caribe y a condiciones locales.

Una de las elecciones que se efectuarán este 2026 en Guatemala es para magistrados de la Corte de Constitucionalidad. (Foto HemerotecaPL / Byron García)

Organismo Ejecutivo abre su convocatoria para elegir a magistrados de la Corte de Constitucionalidad

La reparación de caminos de terracería son de los proyectos que más figuran en los Codede. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Codedes reciben más fondos sin justificación técnica ni equidad en año preelectoral

Además, se pronostica un ascenso gradual de las temperaturas máximas a mediados de la semana.

El Insivumeh agregó que el viento frío del norte, de moderado a fuerte, disminuirá gradualmente.

También se prevén áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana y durante la noche, con nubosidad parcial en las regiones del norte y el Caribe.

De acuerdo con el reporte del Insivumeh, este 9 de febrero las temperaturas más bajas se registraron en Quetzaltenango, con -3°C; Huehuetenango amaneció con 2°C, Guatemala con 9.8°C y Alta Verapaz con 9.2°C.

Ciudad de Guatemala cubierta por nubes de humedad asociadas al paso de frentes fríos durante la temporada de frío.

En la meseta central, que incluye la capital, habrá niebla matutina, poca nubosidad y ambiente soleado durante el día. Se espera frío por la noche y madrugada.

Además, se prevé viento del norte y nordeste, de moderado a fuerte (de 40 a 50 km/h), en disminución gradual. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 25°C y 27°C. En el altiplano central y occidental, entre los 23°C y 27°C.

Para leer más: Frente frío en Guatemala: así se compara el fenómeno del 2026 con las temperaturas más extremas de otros años

En las regiones del Pacífico se espera poca nubosidad, ambiente cálido e incremento de nubosidad por la tarde, con posibilidad de lluvias de corta duración en el suroccidente. El viento será del sur y suroeste, de ligero a moderado, y del norte, ligero, en la costa de Jutiapa. Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 33°C y 35°C.

En la región norte, el Caribe y la Franja Transversal del Norte también se prevé niebla matutina y posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas.


El pronóstico para la región del Motagua y los valles del oriente indica áreas con neblina en las primeras horas de la mañana, cielo parcialmente nublado con alternancia de poca nubosidad. En las zonas montañosas pueden presentarse algunas lloviznas dispersas durante la mañana y la noche. Durante el día, se espera ambiente soleado.

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

