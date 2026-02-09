Frío en Guatemala: heladas meteorológicas continuarán del 9 al 13 de febrero 

El Insivumeh informó en su boletín semanal que el frío continuará en Guatemala del lunes 9 al viernes 13 de febrero.



Recomendó a la población abrigarse lo mejor posible durante la noche y la madrugada, ya que las bajas temperaturas persistirán en el territorio nacional.



Subrayó que estas condiciones del clima son propicias para que continúen registrándose heladas meteorológicas en los altiplanos central y occidental del país.



Añadió que en las regiones del norte y el Caribe no se prevén lluvias esta semana; no obstante, las precipitaciones dispersas que puedan presentarse estarán asociadas a la entrada de humedad desde el Caribe y a condiciones locales.





Además, se pronostica un ascenso gradual de las temperaturas máximas a mediados de la semana.



El Insivumeh agregó que el viento frío del norte, de moderado a fuerte, disminuirá gradualmente.



También se prevén áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana y durante la noche, con nubosidad parcial en las regiones del norte y el Caribe.



De acuerdo con el reporte del Insivumeh, este 9 de febrero las temperaturas más bajas se registraron en Quetzaltenango, con -3°C; Huehuetenango amaneció con 2°C, Guatemala con 9.8°C y Alta Verapaz con 9.2°C.

En la meseta central, que incluye la capital, habrá niebla matutina, poca nubosidad y ambiente soleado durante el día. Se espera frío por la noche y madrugada.



Además, se prevé viento del norte y nordeste, de moderado a fuerte (de 40 a 50 km/h), en disminución gradual. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 25°C y 27°C. En el altiplano central y occidental, entre los 23°C y 27°C.

En las regiones del Pacífico se espera poca nubosidad, ambiente cálido e incremento de nubosidad por la tarde, con posibilidad de lluvias de corta duración en el suroccidente. El viento será del sur y suroeste, de ligero a moderado, y del norte, ligero, en la costa de Jutiapa. Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 33°C y 35°C.



En la región norte, el Caribe y la Franja Transversal del Norte también se prevé niebla matutina y posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas.





El pronóstico para la región del Motagua y los valles del oriente indica áreas con neblina en las primeras horas de la mañana, cielo parcialmente nublado con alternancia de poca nubosidad. En las zonas montañosas pueden presentarse algunas lloviznas dispersas durante la mañana y la noche. Durante el día, se espera ambiente soleado.

