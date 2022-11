Grietas en Palencia: reubicación de familias afectadas es incierta, mientras fisuras se transforman en zanjones

En total, 68 familias de El Manzanote perdieron sus hogares, por lo que deberán ser reubicadas por parte del Ministerio de Comunicaciones y Fopavi con el apoyo de la municipalidad de Palencia, que otorgará terrenos a las familias que no tienen otro lugar para vivir.

Ahora, la aldea luce como un pueblo fantasma, porque la gran mayoría de casas está deshabitada, aunque hay tres familias que se niegan a marcharse, pues aseguran que no tienen a dónde ir. Otros pobladores retornan durante el día para alimentar a sus mascotas que dejaron en la zona.

El vecino Juan Ramón Cifuentes narra cómo ha cambiado el panorama de la aldea en los últimos dos meses y asegura que le produce temor pasar por lugar.

“Es impresionante, porque empezó con unos seis centímetros y llegó hasta esta altura. Da tristeza porque todos tuvieron que dejar sus hogares”, señaló Cifuentes.

Añadió que “da temor pasar por acá, poque da la sensación de que todo se va a derrumbar”.

Yesenia Rodríguez, una de las vecinas afectadas, señaló que tienen miedo poque no tienen claro hasta dónde llegará el problema.

Agregó que las autoridades les han dicho que ya no se pude vivir en el lugar, pero no les han informado a dónde y cuándo serán trasladados a un sitio más seguro, y mientras eso pasa, ella y su familia se mudaron a la casa de su abuela.

En tanto, Antonio Pineda, otro de los habitantes de El Manzanote, dijo que no dejará su vivienda y se ha autodenominado “el guardián” del lugar; además, asegura que no tiene miedo y que no aceptaría otra casa.

“Para mi es como sino hubiera pasado nada, a los demás habitantes les va a construir su casita. Yo no conozco el miedo, si para morir nacimos”, dijo Pineda.

Qué dice la municipalidad

El alcalde de Palencia, Guadalupe Alberto Reyes, señaló que “se hicieron las evaluaciones para determinar cuántas familias perdieron su vivienda y se determinó que fueron 68”, quienes serán apoyadas por el Ministerio de Comunicaciones por medio de por un subsidio de Fopavi.

Agregó que 44 familias poseen una propiedad para que se les construya otra vivienda, pero a las 24 restantes la comuna les proporcionará un terreno en un área municipal, en la comunidad de Potrero Grande.

El jefe edil señaló que no hay fechas establecidas para empezar con las construcciones, porque primero se deben agotar los procesos, aunque considera que las casas deberían de empezarse a edificar a finales de diciembre o principios de enero de 2023.

Especificación de las casas

Las casas para los afectados por las grietas serán “Tipo A” y tendrán 2.95 metros de alto y en total la construcción será de 36 metros cuadrados.

El monto total por vivienda será de Q38 mil 500, según Fopavi.

Se agregó que serán de un piso, dos dormitorios, un baño, sala-comedor y cocina. Los muros serán de block y techo de lámina.