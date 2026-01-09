Guatemala registró más de mil 700 incendios forestales en 2025 y Conred lanza campaña de prevención  

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó en conferencia de prensa este viernes 9 de enero sobre la situación de los incendios forestales en Guatemala y lanzó la campaña “Alto al Fuego” como acción de prevención.

La temporada de incendios 2026 en Guatemala comenzó el 1 de enero y se extenderá hasta el 31 de diciembre, un período anual durante el cual las instituciones de respuesta se mantienen en alerta ante la amenaza del fuego en zonas forestales, áreas agrícolas y comunidades cercanas a bosques.

Según la información, a ocho días de iniciada la temporada 2026, ya se reportan 10 incendios liquidados en El Progreso, San Marcos, Sololá y Zacapa.

Aunque el número es bajo en comparación con años anteriores, los equipos de respuesta subrayan que los primeros meses suelen marcar la tendencia de la temporada, sobre todo en regiones secas o con mayor carga de material combustible.

La respuesta ha requerido la coordinación de múltiples actores, entre ellos la Conred, el Instituto Nacional de Bosques (Inab), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y cuerpos de socorro. También han participado brigadas comunitarias, que en muchos casos son las primeras en llegar a los puntos donde el humo comienza a levantar la alarma.

La Conred indicó que trabajará con un presupuesto de Q245 millones y dispone de 500 brigadistas en todo el país. Estos integran los Bomberos Forestales de la Conred, ahora denominados Brigadas de Respuesta Inmediata.

También se informó que cuentan con el equipo necesario para el combate de incendios forestales y que está previsto que los trajes de protección sean confeccionados por la Industria Militar.

Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la Conred, indicó que actualmente el comportamiento de los incendios forestales es errático.

El 2025 cerró con más de mil 700 incendios a escala nacional y un impacto que superó las 40 mil hectáreas afectadas, según registros oficiales.

Detrás de cada cifra hubo suelos degradados, fauna desplazada, cosechas perdidas y brigadas de emergencia que trabajaron en condiciones extremas para frenar las llamas.

Con ese antecedente, el Inab y el Sistema Conred presentaron la campaña “Alto al Fuego”, que busca evitar que el incendio comience, más que correr a apagarlo. Esto responde a que se estima que más del 90% de los incendios forestales son provocados.

La iniciativa incluye audios informativos y recomendaciones prácticas dirigidas a comunidades, agricultores y visitantes de áreas forestales.

El foco es claro: las quemas agrícolas sin control, las fogatas mal apagadas y los descuidos siguen siendo los principales detonantes de siniestros que podrían evitarse con medidas básicas de prevención, se indicó.

Uno de los anuncios más relevantes fue la presentación del Sistema Integral de Información para la Gestión del Fuego en Guatemala, una plataforma digital que permite observar en tiempo real los incendios atendidos y liquidados por el Sistema Conred, en cumplimiento del Plan Nacional de Respuesta, específicamente en la función de atención a incendios.

Las autoridades recordaron que reportar a tiempo puede cambiar el rumbo de un incendio. Cualquier columna de humo o foco de fuego puede notificarse a los cuerpos de socorro locales, a las autoridades comunitarias o directamente al 119 de la Conred para activar la respuesta de emergencia.

Los meses más complejos serán marzo y abril, cuando se prevén más incendios forestales.

Según los datos, en el 2024 se vieron afectadas 126 mil hectáreas por incendios forestales.

