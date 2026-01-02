Cerca de 70 incendios y niños heridos por pirotecnia marcan emergencias de Año Nuevo en el país

Los cuerpos de bomberos mantuvieron una cobertura continúa de emergencias durante el 31 de diciembre del 2025 y el 1 de enero del 2026, con alta incidencia de incendios estructurales, vehiculares y forestales, así como atención de ataques armados, personas heridas y accidentes, en distintos puntos del país.

De acuerdo con el balance consolidado de los Bomberos Voluntarios, Municipales y Municipales Departamentales, se atendieron al menos 68 incendios de distintos tipos —principalmente estructurales, vehiculares y forestales—.

Además, los cuerpos de socorro atendieron al menos 10 incidentes adicionales, entre ataques armados, personas fallecidas y emergencias por pirotecnia, principalmente en áreas de los departamentos de Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez.

En varios casos, la atención se realizó de forma coordinada entre dos o más cuerpos de socorro, lo que muestra la presión operativa que enfrentaron las unidades durante el cierre del 2025 y el inicio del 2026.

José Santizo, vocero de los Bomberos Municipales, informó que durante las celebraciones de Año Nuevo se registró una elevada demanda operativa, principalmente por incendios en viviendas, bodegas, mercados, predios de buses y otros inmuebles.

“Durante el 31 de diciembre dimos cobertura a un total de 15 incendios, y durante el primero de enero se atendieron 26 incendios. Estos incluyeron fuego incipiente, conatos e incendios declarados, causados por cortocircuitos, fugas de gas propano, incendios vehiculares y forestales”, explicó Santizo.

Bomberos Municipales controlaron un incendio vehicular registrado en la colonia Granai Townson 1, zona 11, donde solo se reportaron daños materiales. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Incendios, el principal foco de atención

El balance general evidencia que los incendios fueron la emergencia más recurrente, sin que se reportaran fallecidos en estos eventos.

Solo el 31 de diciembre, los cuerpos de socorro atendieron múltiples siniestros en viviendas, recicladoras, fábricas y habitaciones, tanto en la Ciudad de Guatemala como en municipios como Mixco, Villa Nueva, Amatitlán, Cobán, San Pedro Sacatepéquez, San Felipe de Jesús y Jocotenango.

Algunos de estos incendios fueron estructurales declarados, con afectación a segundos y terceros niveles de inmuebles, y requirieron el uso de miles de galones de agua para su control, además de la intervención conjunta de los tres cuerpos de bomberos.

La madrugada del 29 de diciembre del 2025, un incendio de grandes proporciones consumió 22 locales del mercado de Chiquimulilla, Santa Rosa, lo que dejó pérdidas económicas importantes para los comerciantes.

Vecinos colaboran con Bomberos Voluntarios para facilitar el control del incendio registrado en el mercado municipal. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

El 31 de diciembre también se reportaron múltiples incendios, como el ocurrido en una recicladora de la zona 3 de Villa Nueva, y otro a un costado del basurero gestionado por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa), en el cual trabajaron distintas compañías de bomberos para su control.

Durante el 1 de enero continuaron los incendios de consideración, incluyendo vehículos en llamas, predios de buses, recicladoras y viviendas, con daños materiales significativos.

Uno de los siniestros ocurrió en el condominio Puerta de Hierro, en San Marino, Puerto San José, Escuintla, donde el fuego consumió vehículos, cuatrimotos, una moto acuática, vehículos tipo mulitas, un rancho y una habitación. Se emplearon aproximadamente 8 mil galones de agua para evitar que el fuego se expandiera.

Otro incendio afectó el predio de buses de la ruta Piedra Parada, en Santa Catarina Pinula, donde se reportaron daños en dos buses, un microbús tipo cúster y tres microbuses.

En horas de la noche también se registró otro incendio significativo que se propagó y consumió varios locales en el mercado Carolingia, zona 6 de Mixco, lo que movilizó varias motobombas y unidades de diferentes compañías.

INFORMACION2025 BOMBEROSMUNIMIXCO INCENDIO_ESTRUCTURAL

Mercado de la Carolingia zona 6 de Mixco



Por causas aún no estableciadas varios locales del Mercado se incendian. Bomberos trabajan en el lugar.

El 2 de enero se reportó otro incendio estructural en una bodega de una tienda ubicada en la 13 calle y calzada Aguilar Batres, zona 11 capitalina, donde trabajaron más de 20 bomberos.

Ataques armados y personas heridas

Además de los incendios, los cuerpos de socorro atendieron múltiples ataques armados durante ambas fechas, principalmente en sectores de Mixco, Amatitlán, San José Pinula, San Pedro Ayampuc y la Ciudad de Guatemala.

Estos hechos dejaron personas heridas por arma de fuego que fueron estabilizadas y trasladadas a centros asistenciales, así como tres fallecidos —un hombre y dos mujeres no identificados—, en un incidente registrado dentro de una caseta en la calle Real al lago de Amatitlán.

El balance también incluye la atención de accidentes de tránsito, entre ellos el fallecimiento de un motorista en Palín, Escuintla, así como incendios en camiones recolectores de basura y vehículos particulares, que ocasionaron daños materiales.

Emergencias por pirotecnia

Durante las celebraciones de fin de año, los bomberos reportaron dos personas lesionadas por pirotecnia y una más por líquidos calientes.

Entre los casos más graves, el 2 de enero se atendió a un niño de 9 años que sufrió quemaduras en extremidades y rostro tras la explosión de un mortero. Fue trasladado a la emergencia pediátrica del Hospital Roosevelt.

Otro niño de 5 años también resultó con heridas graves por el mal manejo de un mortero en San Pedro Ayampuc.

Luego que un fuego pirotécnico tipo bomba le explotará en la mano a un niño, le provocó quemaduras y heridas graves en tres dedos y la palma de la mano en la colonia Brisas de San Pedro Ayampuc.

El niño de 5 años, fue llevado a la emergencia al hospital para su tratamiento.



El niño de 5 años, fue llevado a la emergencia al hospital para su tratamiento. pic.twitter.com/t4ZWN6PewY — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) January 2, 2026

Las emergencias fueron atendidas mediante turnos reforzados y despliegue continuo de unidades contra incendios, tanto en la capital como en el interior del país, lo que reflejó un alto nivel de incidencias asociadas a las celebraciones de fin de año.

Con información de María Paula Carranza y Maybaal Saucedo.