Hospital General reporta desabastecimiento de medicamentos y autoridades explican qué está ocurriendo

El Hospital General San Juan de Dios enfrenta problemas de desabastecimiento de medicamentos, equipo médico e insumos, situación que las autoridades atribuyen al incremento de la demanda de pacientes y a retrasos en los procesos de adquisición.

Según indicaron las autoridades del centro asistencial este jueves 11 de junio, el área de Emergencias pasó de atender un promedio de 70 pacientes diarios a recibir hasta 200 personas cada día, lo que ha generado una presión adicional sobre los recursos hospitalarios.

Actualmente, el hospital estaría abastecido en un 70%; sin embargo, el 30% de recursos que falta corresponde a los de mayor consumo.

Ante la escasez, la Dirección del hospital aseguró que efectúa compras directas para abastecer los servicios más críticos, pero reconoció que el presupuesto disponible podría no ser suficiente para cubrir todas las necesidades durante el resto del año.

Entre los medicamentos reportados como faltantes se encuentran antibióticos de amplio espectro, como piperacilina/tazobactam, cefepime y ceftazidima-avibactam, así como fármacos de uso frecuente, entre ellos omeprazol, esomeprazol, furosemida, cloruro de potasio, enalapril, amlodipino, atorvastatina y dipirona.

Además, el hospital enfrenta carencias de insumos y equipo médico, entre ellos cánulas binasales, mascarillas descartables, jeringas para gasometrías, trampas para aspirados orotraqueales, recetas para la solicitud de medicamentos en farmacia, equipo para plasmaféresis, electroencefalogramas y marcapasos bicamerales.

Las autoridades indicaron que continúan efectuando gestiones para adquirir los productos faltantes y garantizar la atención de los pacientes, incluso mediante el préstamo de insumos de otros hospitales.

Según datos del Hospital General San Juan de Dios, en 24 horas reciben unos 400 pacientes en la Emergencia de Adultos y unos 300 en la de Pediatría, mientras que el encamamiento es de 1,200 pacientes.

Marvin Arévalo, subdirector médico, indicó que desde el 2025 ha habido un incremento de pacientes. Añadió que los procesos de compra están en marcha, pero la cantidad de pacientes ha provocado un mayor consumo de antibióticos, insumos médico-quirúrgicos y otros recursos.

“Les puedo mencionar que, de medicamentos, nosotros tenemos un 70% de disponibilidad; o sea que no estamos mal”, afirmó.

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Añadió que hay procesos de cotización y licitación, y que eso les permite mantener un nivel adecuado de recursos. Según Arévalo, en material médico-quirúrgico tienen un 88% de disponibilidad.

Las autoridades del hospital reiteraron que trabajan para mantener la atención de los pacientes, pues toda adquisición debe cumplir procesos administrativos.

Iracema Zamora, gerente administrativa financiera, indicó que han efectuado 885 compras directas para todo el hospital, específicamente de medicamentos.

Añadió que tienen montados eventos de cotización y licitación, así como 156 programaciones de entrega específicas de medicamentos.

Indicó que reciben entregas, por lo regular, cada dos meses para mantener la disponibilidad y la capacidad de abastecimiento, aunque el proceso de algunas licitaciones puede durar hasta 11 meses.

Afirmó que procuran montar eventos para 18 y 24 meses con el fin de tener mayor cobertura, pues la demanda aumenta constantemente.

“Sí es un hecho que necesitamos ampliación presupuestaria”, agregó.

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