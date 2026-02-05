Incendios causan destrucción en viviendas y bosques; Conred alerta sobre origen humano

Durante las últimas horas, cuerpos de socorro atendieron una decena de incendios en distintas regiones del país. Las emergencias incluyeron viviendas, áreas forestales y una cohetería. La Coordinadora Nacinal para la Reducción de Desastres (Conred) advierte que la mayoría de estos hechos son provocados por actividades humanas.

La jornada fue particularmente intensa para los Bomberos Voluntarios, Municipales y Departamentales, quienes trabajaron en la atención simultánea de siniestros registrados en zonas urbanas y rurales. Algunos incendios ocurrieron con diferencia de minutos entre un departamento y otro, lo cual obligó al despliegue de múltiples unidades y refuerzos.

Incendios en viviendas

Los incendios estructurales representaron la mayor carga operativa del día, con viviendas completamente consumidas por las llamas en al menos cuatro departamentos. En algunos casos fue necesario evacuar personas y atender víctimas con quemaduras o crisis nerviosas.

Barrio Chajsaquil, San Pedro Carchá, Alta Verapaz

Un incendio consumió por completo una vivienda. Bomberos Voluntarios lograron extinguir las llamas tras dos horas de trabajo. Solo se reportaron daños materiales. Colonia La Verbena, zona 7, Ciudad de Guatemala

En la 7ª avenida 12-33, una vivienda fue destruida por el fuego. El propietario resultó con quemaduras en los brazos.

Horas antes, Bomberos Municipales habían desplegado a 17 elementos y cuatro unidades contra incendios en la 8ª avenida y 12 calle, zona 7, para controlar el mismo siniestro. Se utilizaron más de 2 mil galones de agua. Condominio Camelias, Prados de Coatepeque, Quetzaltenango

Elementos de la estación de Coatepeque de ASONBOMDGT trabajaron para sofocar un incendio estructural dentro de una vivienda. Aldea Vista Hermosa, Jocotenango, Sacatepéquez

Un incendio fue controlado por bomberos de la estación de Jocotenango, quienes evitaron su propagación. Se brindó asistencia a una mujer con crisis nerviosa.

Incendios forestales y en cohetería

Además de las emergencias estructurales, brigadas y cuadrillas se movilizaron para contener incendios forestales rastreros y uno de grandes proporciones originado por una explosión en una cohetería. Estas emergencias se concentraron principalmente en zonas rurales y áreas próximas a viviendas.

Colonia Nimajuyú 1, zona 21, Ciudad de Guatemala

Se reportó un incendio forestal en la 14 calle entre módulos 11 y 13. Gracias a la rápida intervención de los Bomberos Municipales, se evitó que el fuego alcanzara viviendas. En un segundo reporte, se confirmó que varias residencias fueron protegidas oportunamente. Aldea Chajabal, San Andrés Xecul, Totonicapán

Una explosión en el interior de una cohetería originó un incendio de gran magnitud. El fuego fue controlado tras varias horas. En el lugar falleció un hombre. Zona 2, San Marcos

Se combatió un incendio forestal rastrero cerca de una vivienda. Las unidades BD-12 y AD-122 de ASONBOMDGT evitaron su propagación. Finca Los Pilones, entre Antigua Guatemala y Jocotenango, Sacatepéquez

El incendio fue controlado por personal de ASONBOMDGT, según reportó la Conred. Colonia El Buen Pastor, kilómetro 10.5, zona 25, Ciudad de Guatemala

Un incendio fue liquidado por cuerpos de socorro municipales, Bomberos Municipales y la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI). San José La Máquina, Suchitepéquez

Un incendio en el sector Sis fue controlado al 100% con el apoyo de comunitarios, ASONBOMDGT y la BRI.

Recomendaciones de la Conred ante incendios

Como parte del Plan Nacional de Respuesta, Función 11, la Secretaría Ejecutiva de la Conred ha reiterado a la población la importancia de la prevención:

Evite quemas en áreas inclinadas o de difícil acceso.

Si enciende fogatas, delimítelas con piedras y apáguelas por completo.

No intente apagar incendios sin equipo ni capacitación.

Evite ingresar a zonas con fuego activo.

Reporte de inmediato cualquier incidente al 119 de Conred.

Cifras y datos clave sobre incendios en Guatemala

En 2025 se registraron más de 1 mil 700 incendios en el territorio nacional.

se registraron más de en el territorio nacional. Se vieron afectadas más de 40 mil hectáreas .

. Los departamentos con mayor incidencia fueron Petén, Quiché y Guatemala .

. En el último año, más de 41 mil hectáreas fueron dañadas por incendios.

fueron dañadas por incendios. La mayoría de estos eventos tienen origen humano, según Conred.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.