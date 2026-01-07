MP investiga videos y muerte de Edil Manuel Calderón y solicita perfil psicológico del fallecido

Las autoridades mantienen abierta la investigación por la muerte de Edil Manuel Calderón, de 35 años, que ocurrió la noche del lunes 5 de enero recién pasado, luego de haber sido detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la isla de Flores, Petén.

Tanto el Ministerio Público (MP) como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) han confirmado que, hasta el momento, no existe una causa de muerte establecida y que se realizan diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

De acuerdo con registros de videos difundidos en redes sociales, previo a la intervención policial, Calderón se encontraba alterando el orden público y causó daños a una autopatrulla de la PNC.

Según lo que muestran los videos y testimonios citados por medios locales, el hombre, quien era conocido como “Gallo de Oro” entre sus vecinos, estaba visiblemente alterado, realizaba movimientos bruscos y se resistía a las indicaciones de los agentes, quienes inicialmente intentaron hablar con él para calmarlo.

Otros fragmentos evidencian que el hombre portaba dos palos, gritaba y golpeaba el vehículo policial, hasta romper un vidrio trasero y causar daños en la parte frontal de la unidad.

Las grabaciones disponibles no muestran una secuencia continua, por lo que existen momentos de la intervención que no quedan registrados.

Intervención policial y traslado

Tras los daños a la autopatrulla, varios agentes rodearon al individuo. En uno de los videos se observa que al menos ocho policías participaron en la intervención.

Las imágenes muestran que, en una acción coordinada, tres agentes sujetan al hombre por las piernas y lo empujan hacia el suelo, mientras otros policías se suman para inmovilizarlo.

Calderón queda boca abajo, con los brazos llevados hacia atrás para ser esposado. Durante ese momento, se escucha a uno de los agentes pedir que no se le golpee, lo que refleja, según se observa en el video, un intento de control de la fuerza utilizada.

Otro video publicado posteriormente permite observar que el hombre permaneció 1 minuto con 36 segundos en el suelo, con agentes encima de él, antes de ser levantado.

Posteriormente, Calderón es subido a la parte trasera de la autopatrulla, sin hacerlo por sus propios medios, y trasladado del lugar.

Primer pronunciamiento e investigación

La Gobernación Departamental de Petén fue la primera institución en pronunciarse, mediante un comunicado emitido a las 22.50 horas del mismo lunes.

En el texto, la Gobernación informó que en el hecho estuvo involucrado personal policial y un ciudadano que posteriormente falleció, y aseguró que se activaron de inmediato los mecanismos institucionales para esclarecer lo ocurrido.

La institución pidió a la población mantener la calma, al señalar que las investigaciones serían objetivas y transparentes, y expresó públicamente su solidaridad con la familia del fallecido, reiterando —según el comunicado— el respeto a la vida y a la dignidad humana.

Este miércoles 7 de enero, la Fiscalía de Distrito de Petén confirmó que se encuentra a cargo de la investigación.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por el MP, los hechos bajo análisis se refieren a un hombre que presuntamente alteraba el orden público y ocasionó daños a una autopatrulla, y que posteriormente fue trasladado a un centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento.

La Fiscalía explicó que, como parte de las diligencias, se solicitó al Inacif el dictamen correspondiente para establecer la causa de muerte, además de otras actuaciones orientadas a determinar si existió responsabilidad penal por parte de agentes de la PNC que intervinieron en el procedimiento.

Asimismo, el MP indicó que la investigación busca recabar el perfil psicológico del fallecido, con el fin de establecer si presentaba alguna condición de salud mental o recibía tratamiento médico, elementos que podrían ser relevantes para el análisis integral del caso.

Dictamen forense pendiente

Consultado sobre el avance del caso, el Inacif señaló a este medio que aún no es posible emitir una conclusión, debido a que se deben realizar peritajes complementarios, necesarios para establecer con precisión la causa del fallecimiento.

La institución forense explicó que estos análisis forman parte del procedimiento regular en casos donde existen múltiples factores por esclarecer.

Reacciones de allegados y debate

Tras conocerse la muerte de Calderón, familiares y personas cercanas publicaron mensajes de condolencias y confirmaron que sus restos serían velados frente a la iglesia católica de Villa Concepción, la tarde de este miércoles.

El caso también generó un debate en redes sociales, donde allegados señalaron que el fallecido atravesaba una situación personal y emocional compleja.

Uno de los mensajes más difundidos fue publicado por Rolando Gómez Leiva, quien se identificó como allegado y afirmó que la muerte reciente de la madre de Calderón, ocurrida a finales de diciembre, habría tenido un impacto emocional significativo en él.

Gómez Leiva señaló que esta pérdida habría provocado que abandonara su medicación, y sostuvo que una situación de duelo puede resultar particularmente devastadora en personas con condiciones de salud mental, lo que, a su criterio, debe ser considerado dentro del análisis del caso.

Además de pedir que las autoridades lleguen al fondo de lo ocurrido, Gómez Leiva hizo un llamado a que instituciones vinculadas a la salud mental —como facultades universitarias, profesionales del área, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y otras instancias— se pronuncien y contribuyan a una reflexión más amplia.

En su mensaje, el allegado subrayó que el caso evidencia la necesidad de fortalecer los protocolos de atención en crisis de salud mental, especialmente en un departamento como Petén, que enfrenta crecimiento poblacional, mayor tránsito de personas y nuevas dinámicas sociales.

Finalmente, expresó su deseo de que los hechos sean esclarecidos, que el caso siente un precedente institucional y que se refuercen los procedimientos para que situaciones similares no se repitan, priorizando la prevención, la atención adecuada y la vocación de servicio.

