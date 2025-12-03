Multas de tránsito: 98.3% de conductores inspeccionados un fin de semana fueron sancionados por incumplir la ley

Multas de tránsito: 98.3% de conductores inspeccionados un fin de semana fueron sancionados por incumplir la ley

Los operativos de Tránsito de la PNC revelan que casi todos los conductores verificados cometieron alguna infracción, mostrando un nivel de incumplimiento equivalente al total de vehículos identificados.

Agentes del Departamento de Tránsito de la PNC realizan operativos nocturnos, el ultimo fin de semana de noviembre, donde casi todos los conductores verificados presentaron alguna infracción. (Foto, Prensa Libre: cortesía Tránsito PNC)

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) realizó operativos nocturnos de control y seguridad vial en distintos puntos de la ciudad capital y en la carretera a El Salvador

En los puestos de control, se seleccionó a todo tipo de vehículos con el fin de reducir los siniestros viales y garantizar el cumplimiento de la Ley de Tránsito.

Un 98.3% de los conductores fueron sancionados

Durante estas acciones, que se llevaron a cabo el último fin de semana de noviembre, los agentes seleccionaron a 482 vehículos e impusieron 474 sanciones, de estos y consignaron 15 licencias de conducir.

El análisis de los datos muestra que las 474 sanciones representan el 98.3% de los 482 vehículos revisados.

Esta cifra evidencia un altísimo nivel de incumplimiento, lo que significa que prácticamente todos los conductores que fueron elegidos para la inspección cometieron al menos una infracción, según los reportes de Tránsito de la PNC.

Las autoridades indican que estos resultados refuerzan la necesidad de mantener controles nocturnos debido a la mayor presencia de factores de riesgo, como exceso de velocidad y conducción bajo efectos de alcohol.

Infracciones más frecuentes

Entre las faltas detectadas por los agentes, las más comunes fueron:

  • No portar casco, en el caso de motoristas.

15 licencias y pasos para recuperarlas

Las 15 licencias consignadas correspondieron a conductores que circulaban con documentos vencidos. Es decir, el 3.11% de los conductores estaba conduciendo sin haber renovado la licencia.

De acuerdo con las autoridades de Tránsito de la PNC, para recuperarlas, los usuarios deben:

  1. Acudir a las oficinas del Departamento de Tránsito.
  1. Presentar DPI para acreditar titularidad.
  1. Pagar las multas pendientes, especialmente si el conductor acumula cinco o más sanciones.

Operativos continuarán durante las fiestas de fin de año

Las autoridades informaron que los controles nocturnos de fin de semana se fortalecerán como el Plan Operativo de Seguridad, vigente del 1 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026, el cual busca contener y reducir la siniestralidad vial en las rutas más transitadas del país.

Como parte del plan Tránsito realizará las siguientes acciones:

  1. Campañas de prevención y sensibilización.
  1. Operativos interinstitucionales junto a la Dirección General de Transporte, Provial, la Policía Nacional Civil y la PMT.
  1. Puestos de control fijos y móviles.
  1. Patrullaje motorizado.
  1. Operativos contra carreras clandestinas.
  1. Pruebas de alcoholemia y controles de velocidad.

Educación vial

Las autoridades reiteran el llamado a fortalecer la educación vial desde el hogar y los centros de formación, recordando que una conducción responsable comienza con decisiones individuales: portar la documentación vigente, respetar los límites de velocidad y evitar conductas de riesgo.

Subrayan que la reducción de siniestros viales no depende solo de los operativos, sino del compromiso ciudadano por una movilidad segura y preventiva en todo el país.

