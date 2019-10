Neto Bran desafía a las maquilas de la Brigada y advierte que las cerrará

En una inspección municipal, las autoridades encontraron que el agua que circula por el colector de Pablo VI está contaminada. (Foto Prensa Libre: Neto Bran)

El alcalde de Mixco, Neto Bran, informó que la municipalidad se encuentra trabajando en los hundimientos reportados en ese municipio y en los daños del colector ubicado en la avenida Pablo VI.

Lee también: Mixco dice que arreglar el colector costará Q24 millones José Manuel Patzán 9 de octubre de 2019 a las 04:13h

Según explicó Bran en una publicación que realizó en su página oficial, al hacer una inspección en el colector se dieron cuenta que el agua estaba teñida de color rojo y cómo estaban corroídos los drenajes por el supuesto químico que tiñe el agua.

Bran responsabilizó directamente a las maquilas que están ubicadas en La Brigada y aseguró que procederá a cerrarlas.

“Ustedes maquilas de la Brigada han destruido por años el colector de la Pablo VI y ahora que estamos trabajando los hundimientos me doy cuenta que siguen echando el químico que ha corroído los tubos a pesar que hace dos años les pedí que pararan y como no me hicieron caso, en este momento estoy dando instrucciones a todos los elementos de seguridad municipal que vayan a cerrarles las maquilas…” aseveró en una publicación hecha la mañana de este viernes.

El pasado 7 de octubre, un colector colapsó y provocó un hundimiento de nueve metros de longitud por seis de profundidad, en la avenida Pablo Sexto, en la zona 7 de ese municipio.

Para evitar más daños, la comuna indicó que se debe reemplazar la tubería,de un kilómetro de longitud que se encuentra entre La Brigada y El Paseo de Los Campeones, zonas 7 y 4 de Mixco, respectivamente, lo cual tendría un costo de Q24 millones o más.

Como parte de los trabajos para reemplazar el colector dañado, personal de la municipalidad verificó el estado del mismo la mañana de este viernes, momento en el que observaron cómo el agua estaba teñida por químicos que aún no se ha identificado.

Alejandro Ceballos, presidente de la Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles de Guatemala (Vestex), reaccionó ante las declaraciones del jefe edil y dijo que está equivocado.

“Las maquilas no contaminan, son las textileras, se equivoca el alcalde en con sus declaraciones”, dijo Ceballos quien dijo que las maquilas se encargan de coser la ropa y las textileras en teñirlas.

Asimismo, agregó que en caso encuentre algún delito, es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) el que debe proceder con el cierre de los comercios y no la Municipalidad de Mixco.

Cantidad de químico rojo pasa por tubería en la colonia Pablo VI zona 7 de Mixco se pudo evidenciar en donde se trabaja el hundimiento frente al lote 70 el alcalde Neto Bran a requerido hacer inspección en maquilas @netobran #muniMixco pic.twitter.com/UtYS7GEjp8 — Vocero MuniMixco (@mynorespinoza) October 18, 2019

“Primero tiene que averiguar de dónde viene, cuando lo tenga identificado existe un Ministerio de Ambiente, hay una legislación que cumplir y el que no cumpla que lo cierra pero él no lo puede cerrar, no es solo así”, dijo.

Por su parte, Mynor Espinoza, vocero de la comuna, explicó que harán las inspecciones pertinentes para establecer de dónde viene la contaminación del agua y que el primer paso será hacer las verificaciones físicas de las maquilas.

Contenido relacionado:

> Se registra un segundo hundimiento en la zona 7 de Mixco

> Libramiento de Chimaltenango podría ser habilitado (parcialmente) el 1 de noviembre

> Lluvia agrava deterioro de la ruta a San Pedro Jocopilas, abandonada desde hace varios años