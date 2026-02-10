Nueva estafa por mensajes: alertan por notificaciones falsas por supuestas multas de tránsito

Según la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala, varias personas han recibido notificaciones falsas en las que supuestamente se les informa sobre multas o sanciones pendientes de pago. En los mensajes se les insta a ingresar a un enlace para “regularizar” su situación, lo cual representa un riesgo para la seguridad digital de los usuarios.

La institución explicó que estos enlaces son falsos, maliciosos y forman parte de un esquema de fraude que busca obtener datos personales, información bancaria, afectar el saldo telefónico o vulnerar la privacidad de las víctimas.

“El llamado es a no caer en este tipo de engaños para no ser víctimas de delincuentes cibernéticos. La PMT y Emetra no solicitan pagos por mensaje de texto ni envían enlaces externos”, advirtió Amílcar Montejo, portavoz de la PMT de Tránsito de Guatemala.

Montejo reiteró la importancia de no ingresar a enlaces sospechosos y proteger la información personal.

Denuncias se reportan en varios departamentos

Los casos reportados no se limitan a la capital. Emetra confirmó que las denuncias han surgido principalmente en departamentos como Izabal, Totonicapán, Huehuetenango y Escuintla, lo que evidencia que el fraude se concentra en el interior del país, donde usualmente se extiende este mecanismo de estafa.

Emetra recordó a la población que:

No envía mensajes de texto, correos electrónicos ni enlaces solicitando el pago inmediato de multas.

No pide responder mensajes ni ingresar a links externos.

Los trámites y consultas oficiales sobre multas solo se realizan por canales institucionales de la Municipalidad de Guatemala.

Las autoridades recomiendan no hacer clic en enlaces sospechosos, no responder mensajes de origen desconocido y no compartir datos personales o bancarios.

Ante cualquier duda, instan a verificar la información únicamente en medios oficiales.

Estafas digitales en aumento

Este tipo de alertas se suma al incremento de estafas digitales detectadas en el país. El Ministerio Público (MP) informó que solo en enero del 2026 se registraron al menos 46 denuncias relacionadas con fraudes similares.

Entre las modalidades más frecuentes están los mensajes enviados por WhatsApp o llamadas telefónicas en las que los estafadores se hacen pasar por aerolíneas, empresas reconocidas o instituciones públicas para robar información personal y financiera.

La Fiscalía ha advertido que ninguna aerolínea regala viajes y pidió a los usuarios no abrir enlaces sospechosos.

Además, solicitó que cualquier intento de estafa sea reportado de inmediato, incluso si no se hizo clic en los enlaces, para dar seguimiento a las denuncias.

Nuevas modalidades de engaño

La Dirección de Análisis Criminal del MP ha detectado un aumento sostenido de estafas por medio de WhatsApp y redes sociales desde el 2023. Estas incluyen falsas ofertas de trabajo, supuestas inversiones y esquemas en los que se promete dinero a cambio de realizar tareas simples en redes sociales.

Según el MP, los estafadores suelen agregar a las personas a grupos de mensajería para enviar mensajes persuasivos y personalizados, lo que incrementa el riesgo de que las víctimas caigan en el engaño.

Las autoridades coinciden en que la prevención y la verificación de la información siguen siendo las principales herramientas para evitar pérdidas económicas y riesgos de seguridad digital.

