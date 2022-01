Ómicron es peligrosa en población no vacunada, dice Salud, mientras aún no se compran dosis para niños

La preocupación de la cartera de Salud por las personas que no se han vacunado surge en medio de la polémica del por qué el Gobierno no ha comprado las vacunas para inmunizar a los niños menores de 11, pues estos también son parte del sector de la población en alto riesgo.

Mientras Guatemala suma 16 mil 268 fallecidos y 669 mil 830 casos positivos de coronavirus (hasta el domingo 23 de enero), la variante ómicron se expande a gran velocidad en el país, y las autoridades de Salud muestran preocupación por la población que aún no está vacunada, pues es la más vulnerable a esa cepa “altamente contagiosa”.

Con respecto a este tema, el ministro de Salud, Francisco Coma, reconoció recientemente que no han comprado las vacunas, pero que están en negociaciones para la adquisición del fármaco de Pfizer, el único autorizado para los menores.

“No queremos comprar más vacunas. Guatemala tiene suficientes vacunas, las únicas que nos están haciendo falta es para la población menor de 11 años de edad”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Salud, Francisco Coma.

Sin embargo, César Conde, director del Laboratorio Nacional de Salud, asegura que la población no vacunada es la más vulnerable a ómicron e insta a la población a vacunarse y mantener las medias de prevención.

“Se tiene evidencia que en personas que están vacunadas la variante muy probablemente produzca cuadros leves; sin embargo, eso no aplica a personas que no estén vacunada o quienes tengan comorbilidades. Esto implica que tengamos bien claro que ómicron sigue produciendo el covid-19 y que puede tener implicaciones serias en personas que no estén vacunadas”, señaló Conde.

Agregó que esa “variante de preocupación tienen la capacidad de producir brotes masivos y dispersarse de una manera bastante rápida que pueden evadir el sistema inmune de las personas”.

También dijo que “se cree que es igual de contagiosa que el sarampión” y que los síntomas son “levemente diferentes” en comparación a otras cepas y son fatiga, congestión nasal, secreción nasal, dolor de cabeza y de garganta.

De acuerdo con el último semáforo de la situación de la pandemia, los municipios en alerta roja en Guatemala debido a la covid-19 se incrementaron en 129 por ciento este mes debido a la variante ómicron, que, según las autoridades sanitarias, ya desplazó a la delta.

De los 31 municipios que estaban con alerta máxima antes de que apareciera la nueva variante en diciembre de 2021, se pasó a 71, lo que representa que 40 municipios más están en alerta roja, es decir una subida del 129 por ciento. Mientras que los que están en alerta amarilla pasaron de 230 a 142, y los de naranja aumentaron de 79 a 177.