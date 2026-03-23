Paro de buses afecta a usuarios de Mixco; pilotos exigen reajuste de la tarifa

Usuarios de Mixco se ven afectados este lunes 23 de marzo por el paro de labores de las unidades de transporte colectivo que prestan servicio entre ese municipio y la capital.

Édgar Guerra, defensor del usuario del transporte de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), informó que, por la falta de unidades del transporte colectivo Express, los taxis colectivos no autorizados cobran hasta Q15 por persona.

Mynor Espinoza, vocero de la comuna de Mixco, explicó que los pilotos se manifiestan para exigir un reajuste en el costo del pasaje por el incremento de los combustibles.

En imágenes compartidas se observa afluencia de personas en las paradas de buses, pero no hay unidades en circulación, por lo que muchos tienen dificultades para llegar a su destino.

Espinoza añadió que algunos taxistas cobran entre Q30 y Q50 por llevar a los usuarios al área de El Trébol. Algunos microbuses prestan servicio en sectores internos del municipio.

Afirmó que los manifestantes mantienen diálogo con las autoridades correspondientes, luego de que quedara sin efecto el aumento al pasaje.

Para ver más: EN VIVO: Manifestaciones y bloqueos de transportistas en Guatemala hoy 23 de marzo

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