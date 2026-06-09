PMT alerta por estafa con códigos QR y multas de tránsito falsas para robar datos

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala emitió una alerta ante el aumento de mensajes de texto, correos electrónicos y ahora incluso códigos QR fraudulentos que buscan engañar a conductores haciéndose pasar por notificaciones oficiales de multas de tránsito.

Según la institución, los estafadores utilizan enlaces y códigos QR para dirigir a las víctimas a sitios web falsos donde solicitan información personal y financiera, lo que conlleva un alto el riesgo de comprometer cuentas bancarias, dispositivos móviles e incluso identidades digitales.

"La mayor cantidad de denuncias que recibimos es por estos cinco números de teléfono, los cuales los hemos hecho públicos para que la gente los copie, los identifique y los bloquee", explicó Amílcar Montejo, portavoz de la PMT de Guatemala.

De acuerdo con Montejo, los mensajes fraudulentos suelen advertir sobre supuestas infracciones de tránsito pendientes de pago e incluyen enlaces que aparentan ser oficiales. "Sucede que le envían una conexión electrónica o un enlace, y de esta manera cuando ingresan le empieza a solicitar datos sensibles como nombre, DPI y, en algunos casos, tarjetas de crédito", indicó.

¿Cómo opera esta modalidad de estafa?

Este tipo de fraude digital, conocido internacionalmente como smishing cuando se realiza mediante mensajes de texto, consiste en que los ciberdelincuentes envían comunicaciones que aparentan provenir de instituciones legítimas para generar urgencia en las víctimas.

En el caso reportado por la PMT, los mensajes hacen referencia a supuestas multas por exceso de velocidad, infracciones pendientes o recargos por mora. Al ingresar al enlace, las víctimas pueden ser dirigidas a páginas falsas que imitan portales oficiales y donde se solicita información confidencial.

Los datos obtenidos pueden ser utilizados para acceder a cuentas bancarias, realizar compras no autorizadas o cometer robo de identidad.

Montejo aseguró que la PMT no realiza este tipo de notificaciones mediante enlaces enviados desde números desconocidos.

"Es fraudulento, porque nosotros no hemos realizado ninguna notificación como institución. Esos números desconocemos a quién pertenecen", afirmó.

El portavoz agregó que ya existe al menos un reporte de una persona afectada. "De acuerdo al informe, una persona ya fue embaucada en el sentido de que al ingresar sus datos, al parecer le violentaron la cuenta bancaria", señaló.

Además, algunos usuarios han reportado comportamientos inusuales en sus dispositivos tras acceder a los enlaces.

"Algunas personas han dicho que al ingresar se queda trabada la aplicación y han recurrido a tener que ir con un experto en teléfonos para poder desbloquearlo; en otros casos dicen que se resetea el teléfono", comentó.

Aviso de la PMT de Guatemala sobre la nueva modalidad de estafa digital con códigos QR falsos que imitan notificaciones de multas. (Foto Prensa Libre: PMT de Guatemala)

También alertan sobre códigos QR y correos electrónicos

La PMT indicó que los delincuentes han diversificado los métodos utilizados para intentar engañar a la población.

"La otra forma en que están realizando estos mensajes maliciosos es por correo electrónico", explicó Montejo.

Asimismo, señaló que recientemente comenzaron a recibir reportes relacionados con códigos QR colocados en vehículos o difundidos a través de redes sociales, aunque hasta el momento no se ha documentado un caso específico en la ciudad relacionado con esta modalidad.

"Con el código QR empezamos a recibir información. No tenemos ningún caso específico, más que lo que está apareciendo en redes sociales", detalló.

Esta técnica, conocida como quishing o fraude mediante códigos QR, consiste en colocar códigos que redirigen a páginas fraudulentas diseñadas para capturar información personal o instalar programas maliciosos en los dispositivos de las víctimas.

Recomendaciones de la PMT

Ante esta situación, la institución recomienda:

No abrir enlaces enviados por remitentes desconocidos.

No escanear códigos QR colocados en vehículos o espacios públicos sin verificar su procedencia.

No proporcionar datos personales, bancarios ni números de tarjetas.

Verificar cualquier información únicamente a través de los canales oficiales.

Bloquear y reportar los números identificados como parte de estos intentos de fraude.

"Nuestra recomendación básica es que no ingresen a esos links, menos cumplir con los requerimientos de los datos que son sensibles", enfatizó Montejo.

El portavoz añadió que también existen reportes sobre intentos de duplicación o secuestro de cuentas de WhatsApp asociados a estas prácticas fraudulentas.

"Ya nos indicaron que están duplicando también el tema del WhatsApp, por eso es que estamos pidiendo mucha precaución", dijo.

Finalmente, confirmó que la institución ya trasladó denuncias a las autoridades competentes para que continúen con las investigaciones.

"La institución ya ha realizado algunas denuncias en el Ministerio Público; ya serán ellos los que den seguimiento a este tema", concluyó.

Lea también: Nuevo reglamento de parqueo en Antigua Guatemala: qué incluye el servicio de estacionamiento con asistencia vial y vigilancia