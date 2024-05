La carretera entre Mixco y Guatemala se construirá en tres fases. La primera con una inversión privada de Q150 millones y se espera que una vez se obtengan las licencias, el primer trazo entre el Anillo Periférico y la Megafrater en Mixco, Guatemala, esté listo en dos años, según lo explica, Luis Chavarría, gerente general y representante de Corredor Verde, S.A, desarrolladora que tiene a cargo el proyecto.

¿Desde hace cuánto se analiza el proyecto?

Corredor Verde es una empresa que se dedica al desarrollo de proyectos y actualmente desarrollamos el de infraestructura vial que comunicará Ciudad San Cristóbal en Mixco y terminará en el área de la zona 11, allí se saldrá por debajo de unos campos, con incorporación a las vías principales del periférico Norte y Sur.

¿En qué fase se encuentra el proyecto? La municipalidad dice que la empresa aun no cuenta con licencias

Todo es un proceso, empezamos en la incorporación de corredor verde en 2022. La empresa tiene cuatro años en el medio viendo esto, me incorporé hace año y medio, pero tengo documentos de 2022, donde ya se ingresaron expedientes en la municipalidad, es una inversión de Q150 millones o un poco más, entonces, debemos tener la seguridad de que la inversión cumpla con los requerimientos y con lo que establece la ley. La municipalidad nos ha exigido como cualquier otro proyecto toda la documentación, actualmente no tenemos licencias de construcción, pero hemos pasado por diferentes pasos y hay una ruta y un mapa a seguir, y de acuerdo con ese mapa estamos a pocos pasos de obtener la licencia. La inversión en las tres fases solo de construcción puede ser de Q250 o Q300 millones.

¿A partir de obtener la licencia, en cuánto tiempo se tendrá la primera fase de la carretera?

Se tiene planificada para dos años, puede estar antes, pero va a depender de las condiciones climáticas y de la celeridad en el proyecto, nosotros no tenemos el capital al cien por ciento, solo se cuenta con una parte que es la inversión, tenemos un préstamo en el sistema bancario, el cuál cubre el 80 por ciento de la inversión total. Ese dinero será desembolsado conforme se avance y cumplamos con lo establecido en el contrato inicial.

¿Dónde comenzará la construcción de la carretera, en Mixco o la Ciudad de Guatemala?

La primera fase comenzará a construirse en la zona 11, en el periférico y terminará en la Megafrater de San Cristóbal, son cuatro kilómetros; un kilómetro está en la parte de Guatemala; y tres en la jurisdicción de Mixco. Las garitas de ingreso estarán en Mixco, porque tiene la parte más plana con más espacio, la carretera seguirá por el barranco, saldrá al periférico pasando por debajo de túneles.

Todos hablan de un terreno de la municipalidad, pero dentro del terreno no hay ni un solo terreno municipal, todo está comprado por los inversionistas y los últimos 3 mil 500 metros que salen al periférico es lo que se le llama servidumbre de paso, que se aprobó con la municipalidad y nos dará el acceso a las vías principales, se hace así porque no podemos salir a una calle donde originemos atascos para incorporarse, todos creen que algún terreno es de la municipalidad, pero todo es privado.

¿La servidumbre de paso que otorgó la municipalidad solo se utilizará para hacer un túnel?

Exacto, lo único que le pedimos a la muni es que nos cubra las incorporaciones para salir al carril lento. No vamos a interrumpir el paso del transmetro, tenemos que cumplir con muchos estándares, si presentamos un proyecto que va a generar colas para incorporarse no lo van a usar

¿Cuántos carriles tendrá la carretera?

Será de cuatro carriles, dos de ida y dos de regreso, se planifica construir un tercero porque se tiene planificado habilitar un medio de transporte, que sería un bus eléctrico. También se quiere hacer un parqueo de unos 2 mil vehículos para que puedan dejar su vehículo, suban al transporte y luego en el periférico aborden el transmetro.

¿Qué abarcará la fase dos?

El bulevar Sur tiene un parquecito que se llama La Ceiba y por allí vamos a salir, después de abarcar hasta la Megafrater, actualmente el préstamo está para cuatro kilómetros, que es del periférico a la Megafrater, pero conforme vaya avanzado el banco dará los desembolsos.

¿Cómo se conservará el corredor verde en el área donde pasará la carretera?

Tenemos la licencia ambiental y está vigente hasta el 2024.El trámite se hizo el 21 de agosto del 2019. Tenemos todas las directrices del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Hay una declaración donde nosotros estamos fuera de área protegida y nuestra licencia cubre 9.57 kilómetros. Tenemos un estudio de impacto ambiental.

La barranca tiene un río que se llena de aguas negras de todas las colonias y casas que están en este sector, y como parte de nuestro plan de ordenamiento agarraremos todos esos desfogues de aguas servidas clandestinos para entubarlos y meterlos en una dirección para que desemboquen en el río, y dentro de eso se plantea hacer diferentes medidas de mitigación para que no haya más erosión del terreno.

Ha habido una deforestación provocada por los habitantes del sector que llegan a buscar leña, hay problemas de erosión por el agua, nadie la cuida. Entonces, nosotros ahora tenemos una responsabilidad.

¿Se prometió la construcción de un parque arqueológico en el área?

Sí, y te puedo decir que dentro del estudio que se hizo encontramos que la densidad de árboles es de entre doscientos y trescientos por hectárea, y nosotros nos comprometimos con el estudio a dejar mil cien árboles por hectárea, porque nos haremos responsables de áreas aledañas donde es necesario hacer una protección.

¿Qué otros requisitos han cumplido para poder avanzar?

Nosotros tuvimos que presentar a la municipalidad un estudio de conservación ecológica en el Instituto Nacional de Bosques ingresar toda la documentación necesaria. Conred emitió su dictamen y lo emitió favorable.

Tenemos hasta el informe del Ministerio de Cultura y Deportes, donde estamos fuera de área designada como arqueológica, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas dijo que no tenemos ninguna relación con áreas protegidas.

¿El proyecto también incluye una carretera hacia Villalobos en Villa Nueva, es la tercera fase?

Sí. Se piensa seguir todo el cauce del río, vamos a pasar a 20 y 100 metros hasta el puente de Villalobos, para salir desde Mixco aún tenemos que analizar si puede haber alguna parte donde podamos ingresar y pasar por toda la parte donde no hay proyectos. La ventaja en las primeras fases es que no hay casas en las áreas que se van a ocupar, y los terrenos eran privados y se compraron todos.

¿Se cobrará peaje accesible para la población?

Actualmente la ruta normal de Mixco a la capital, a la población le cuesta una hora y cuarto en tiempo, un galón más de combustible, más todo el daño psicológico y físico que te puede provocar como ansiedad y todo. Esto es una solución, hicimos un estudio donde se dice que el 52 por ciento de la población encuestada está de acuerdo en pagar y el 48 por ciento dijo que no. Las estimaciones de costos de peaje se harán cuando tengamos el proyecto construido. Unos meses antes, ya cuando tengamos los costos, se hace una nueva corrida financiera y se dice, bueno, la recuperación tiene que cerrar en diez, porque tiene que pagar el préstamo más obtener una utilidad, porque si no, no es negocio y de ahí ya se define el precio.

¿Quiénes son los inversionistas del proyecto?

Son personas que no están relacionadas en el ámbito público, no tienen relación con el gobierno, ni tampoco son proveedores del Estado, por seguridad y por el tamaño del proyecto no puedo dar los nombres.