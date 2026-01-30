Ruta a Boca del Monte: qué trabajos se realizan en el tercer punto en riesgo y cuándo finalizarán

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) empezó trabajos en un tercer punto crítico de la conexión entre Hincapié y Boca del Monte, luego de iniciar reforzamientos en una ruta con inestabilidad y riesgo de deslizamientos.

Este nuevo frente de trabajo se ubica en el kilómetro 9.5 del tramo, una zona identificada como propensa a derrumbes, contigua a un sector ya protegido en años anteriores.

En el lugar se intervendrán entre 1 mil 500 y 1 mil 600 metros cuadrados de talud, y los trabajos comenzaron con la limpieza y el corte de la montaña.

Covial informó que las obras concluirán en abril y que, por seguridad, se coordinará con la PMT de Guatemala y Villa Canales el cierre provisional de uno de los tres carriles, si fuera necesario.

En los tres puntos se emplea el sistema de muros de suelo enclavado (soil nailing), una solución de ingeniería que garantiza estabilidad y durabilidad, siempre que se cumplan las condiciones técnicas y no se alteren los factores del terreno.

El derrumbe del 23 de septiembre del 2025 paralizó la ruta porque la tierra y los escombros cubrieron por completo uno de los carriles, dejando al descubierto un problema estructural en esta vía, que atraviesa una ladera.

En el tramo circulan diariamente entre 50 mil y 73 mil vehículos, entre ellos autos particulares, autobuses colectivos y numerosos motoristas que se trasladan a la capital para trabajar o estudiar.

Dos puntos más reforzados

En el kilómetro 11.5, donde el año pasado ocurrió un derrumbe de grandes proporciones, se protegieron 1,200 metros cuadrados de montaña, con la instalación de 330 anclajes activos y pasivos, a profundidades de entre 9 y 12 metros, además de electromalla y concreto de alta resistencia.

El avance de los trabajos es del 92%, y quedan pendientes únicamente obras complementarias como contracunetas y disipadores de agua pluvial.

En el kilómetro 11.7 se intervino de forma preventiva debido al riesgo latente de derrumbes, y se protegieron 1,150 metros cuadrados de talud, con un avance del 80%.

Contexto de riesgo, según Conred

La ladera intervenida en Boca del Monte ha registrado deslizamientos desde el 2010, y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) advirtió que sigue propensa a que se registren derrumbes, según un informe institucional.

El asentamiento San Felipe, ubicado en la parte superior del talud, de aproximadamente 25 metros, tenía viviendas al borde del terreno que podrían colapsar; la más afectada es la del lote 3-50.

Los geólogos de Conred determinaron que el talud está compuesto por suelos poco consolidados y altamente erosionables, con pendientes de 70 a 90 grados, lo cual incrementa su inestabilidad.

También observaron grietas en banquetas y callejones del asentamiento, y señalaron que 30 viviendas están en riesgo inmediato, mientras que las demás seguirán vulnerables si no se protege el talud.

La Conred recomendó al Ministerio de Comunicaciones ejecutar obras de mitigación y estabilización, y coordinar con las municipalidades para garantizar la seguridad del tránsito.

También se sugirió que las autoridades locales regulen el crecimiento urbano y evalúen evacuaciones o reubicaciones de los vecinos más expuestos.

Un muro construido en el 2021 para prevenir la erosión ya presenta grietas por el desgaste de la lluvia, y la ausencia de drenajes adecuados agrava la erosión del terreno donde se asientan las viviendas.

El alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, confirmó a este medio que, tras el derrumbe del año pasado, ya se había acordado con los propietarios de las viviendas en riesgo, su reubicación en una lotificación llamada Sagrado Corazón, en esa misma comunidad.

