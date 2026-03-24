Segundo día sin buses en Mixco afecta a usuarios del transporte público

Por segundo día consecutivo, unidades del servicio Express Mixco suspendieron operaciones, lo que deja sin transporte a usuarios de al menos 11 zonas del municipio y afecta a más de 10 mil personas.

Desde primeras horas de este martes 24 de marzo se registra gran afluencia de usuarios en la parada del kilómetro 17 de la ruta Interamericana. Allí esperan abordar buses extraurbanos para trasladarse a su trabajo o centro de estudio.

La medida ocurre en medio del alza en el precio de los combustibles. La Cámara de Movilidad Estratégica de Transporte informó, en una carta enviada al alcalde de Mixco, Neto Bran, que sin un reajuste en la tarifa del transporte intermunicipal se complica garantizar la prestación regular del servicio.

Según el documento, el galón de diésel alcanzó Q41.49, lo que incrementa los costos de operación. El gremio aseguró que, pese a las gestiones con el Gobierno central y otras instancias, no ha obtenido una respuesta favorable.

La organización indicó que no busca perjudicar a los usuarios, pero advirtió que la situación actual hace insostenible mantener el servicio sin ajustes.

Mynor Espinoza, vocero de la Municipalidad de Mixco, informó que este martes continúa el paro de buses, lo que afecta a los usuarios, quienes deben pagar viajes en taxi para movilizarse.

Según el vocero, algunos usuarios pagan hasta Q50 para llegar al Obelisco en mototaxi.

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