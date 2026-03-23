Taxis y buses piratas cobraron desde Q15 hasta Q50 en Mixco por paro tras cambio de decisión de Neto Bran

Usuarios del municipio de Mixco enfrentaron complicaciones para movilizarse este lunes 23 de marzo, debido al paro de labores de pilotos de unidades del transporte Express Mixco, que cubren rutas hacia la capital.

La falta de buses dejó a los vecinos sin opciones para trasladarse y los forzó a tomar taxis colectivos no autorizados que, ante las circunstancias, cobraron hasta Q15 de pasaje por persona.

Mynor Espinoza, vocero de la Municipalidad de Mixco, explicó que la protesta responde a la supuesta exigencia de los pilotos de un reajuste en la tarifa, derivado del incremento en los precios del combustible.

El conflicto se intensificó luego de que el alcalde Neto Bran autorizara días atrás un aumento al pasaje, que podía llegar hasta Q7, como medida para mitigar el impacto del alza en los combustibles.

Sin embargo, posteriormente el jefe edil anunció que el incremento quedaba sin efecto y aseguró que no se permitiría el aumento, al señalar que debía "estar del lado de la población" ante el rechazo que generó entre los vecinos la advertencia de un aumento.

La nueva postura del alcalde generó inconformidad entre los transportistas, quienes ahora presionan con la paralización del servicio para exigir que se retome el reajuste.

Espinoza agregó que algunos taxistas estaban cobrando entre Q30 y Q50 por trasladar usuarios hacia el sector de El Trébol, mientras que microbuses operaron únicamente en áreas internas del municipio.

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