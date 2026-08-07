Tránsito en Guatemala: estos son los puntos con complicaciones por accidentes y vehículos averiados este 7 de agosto

El tránsito registra complicaciones este viernes 7 de agosto en varios puntos de la ciudad de Guatemala y hacia el sur, debido a vehículos con desperfectos mecánicos y accidentes que afectan la circulación en zonas 6, 11 y 12, así como en la bajada de Villa Lobos.

Entre los puntos afectados se encuentra la calzada Aguilar Batres, donde un camión averiado permanece en el carril auxiliar, mientras que otro vehículo con fallas mecánicas ocasiona complicaciones en un viaducto de la zona 11.

A estos incidentes se suma una triple colisión en la bajada de Villa Lobos que dejó a un motorista herido y genera tránsito lento hacia el sur.

Ahora la información del #TransitoVN de esta tarde de viernes 07-08-2026. pic.twitter.com/g5PglObCsQ — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) August 7, 2026

Alta carga vehicular en la Interamericana causa congestionamiento en El Trébol

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala reporta alta carga vehicular en la carretera Interamericana, situación que repercute en la movilidad hacia la capital y genera congestionamiento en el sector de El Trébol.

TRÁFICO DETENIDO EN CARRETERA INTERAMERICANA



Se registra tráfico detenido en la carretera Interamericana, del lado de Mixco. Esta situación genera rebote de tráfico hacia la Ciudad de Guatemala, provocando alta carga vehicular y congestionamiento en el sector de El Trébol.… pic.twitter.com/gRHCVEXcck — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) August 7, 2026

Las autoridades recomiendan planificar los recorridos, considerar tiempo adicional para los desplazamientos y conducir con precaución ante las complicaciones vehiculares en el sector.

Camión averiado afecta la calzada Aguilar Batres

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informó que un camión sufrió desperfectos mecánicos en el carril auxiliar de la calzada Aguilar Batres y 36 calle, zona 12.

Personal de tránsito coordinó apoyo con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva para atender el incidente y liberar la vía.

Un camión con desperfectos mecánicos afecta la circulación en la calzada Aguilar Batres y 36 calle, zona 12, mientras se coordina su retiro. (Foto: Prensa Libre, Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala).

Debido a que la calzada Aguilar Batres es uno de los principales corredores utilizados por quienes se desplazan entre la capital y Villa Nueva, el incidente puede repercutir en la movilidad del sector.

Picop con desperfectos en zona 11

Otro vehículo presentó fallas mecánicas en el viaducto de la 34 calle, zona 11.

Según la información proporcionada por Montejo, se coordinó asistencia con personal de la región correspondiente para atender el incidente.

Un picop con desperfectos mecánicos obstaculiza la movilidad en el viaducto de la 34 calle, zona 11, donde autoridades coordinan asistencia. (Foto: Prensa Libre, Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala).

Las autoridades recomendaron precaución a quienes circulan por el sector mientras se presta asistencia al vehículo.

Colisión entre vehículos en zona 6

En la 25 avenida y 5 calle de la zona 6 se registró una colisión entre vehículos particulares.

Una colisión entre vehículos particulares en la 25 avenida y 5 calle, zona 6, dejó únicamente daños materiales. (Foto: Prensa Libre, Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala).

El accidente únicamente dejó daños materiales y los involucrados no requirieron la intervención de un agente para resolver la situación, según el reporte divulgado por el vocero vial.

Triple colisión deja motorista herido en Villa Lobos

Las complicaciones también se extienden hacia Villa Nueva. Una triple colisión en el km 13 de la bajada de Villa Lobos dejó a un motorista herido y generó tránsito lento con dirección al sur.

Bomberos Municipales y Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para evaluar a las personas involucradas y brindar asistencia al motorista.

La PMT de Villa Nueva informó que los vehículos involucrados serían retirados para agilizar la circulación.

¡ÚLTIMA HORA!

Accidente bajada de Villa Lobos y Reversible habilitado en Aguilar Batres.#TransitoVN pic.twitter.com/92s3siHhYl — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) August 7, 2026

Además, las autoridades indicaron que el carril reversible desde la 29 calle y bulevar de Cenma se encuentra habilitado y que el reversible desde Castañas hacia la bajada de Villa Lobos también será habilitado.

La movilidad también presenta alta carga vehicular en rutas alternas como Ciudad Real, la conexión de El Búcaro hacia Cenma, bulevar El Frutal y la ruta hacia Milpas Altas, conocida como la cuesta del Zope.

Las autoridades de tránsito recomendaron tomar en cuenta los retrasos, principalmente para quienes se desplazan hacia el sur, y conducir con precaución durante la tarde.

Paso cerrado temporalmente hacia el sur en la ruta al Atlántico por tráiler volcado en San Antonio La Paz

El paso hacia el sur permanece cerrado temporalmente en el km 35 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en jurisdicción de San Antonio La Paz, El Progreso, debido a un tráiler volcado. Provial informó que una grúa trabaja para retirar el vehículo de la carretera.

ACTUALIZACIÓN: Paso cerrado momentáneamente hacia el sur en el km 35 de la ruta al Atlántico [CA-9 Norte] en jurisdicción de San Antonio La Paz, El Progreso. Grúa realiza maniobras para retirar del lugar un tráiler volcado.@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/WMZVrcIiBR — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) August 7, 2026

El incidente fue reportado inicialmente en el km 33.5, donde el transporte pesado presentaba un desbalance de carga y obstruía el carril derecho hacia el sur.

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