“Violé el protocolo de seguridad”: Raúl Pérez perdió los brazos por una descarga eléctrica y convirtió su historia en un mensaje de prevención

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“Violé el protocolo de seguridad”: Raúl Pérez perdió los brazos por una descarga eléctrica y convirtió su historia en un mensaje de prevención

Una descarga eléctrica le arrebató los brazos cuando tenía 29 años. Más de dos décadas después, Raúl Pérez comparte su historia para evitar que otros trabajadores sufran un accidente como el que cambió su vida.

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Raúl Pérez Girón tenía 29 años cuando sufrió un accidente laboral el 1 de abril del 2003, mientras trabajaba como liniero en Escuintla. Una descarga eléctrica de 7 mil 520 voltios le provocó graves quemaduras y lesiones que obligaron a los médicos a amputarle ambos brazos cuatro días después. Hoy, a sus 52 años, trabaja en la Empresa Eléctrica de Guatemala y lleva 15 años dedicado a compartir su experiencia como capacitador y motivador en prevención de accidentes laborales.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se presentó la historia de Pérez, quien relató cómo una decisión durante su jornada de trabajo cambió su vida. El calor y la incomodidad de los guantes de protección influyeron en que se retirara uno de ellos, al considerar que la línea eléctrica ya no tenía corriente. “Violé el protocolo de seguridad, me quité el guante”, reconoció, y explicó que también existieron otras circunstancias que contribuyeron al accidente.

La descarga eléctrica que cambió su vida

Pérez explicó que la electricidad ingresó por su mano izquierda, atravesó su cuerpo y salió por la derecha, lo que ocasionó graves lesiones en sus extremidades superiores.

“La electricidad entró por mi mano izquierda, atraviesa todo mi cuerpo y tuve un punto de salida por la mano derecha”, relató.

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También señaló que sufrió quemaduras en otras partes del cuerpo. Tras la amputación, pasó de ser un adulto independiente a necesitar la ayuda de su madre para realizar actividades cotidianas, una situación que transformó su vida física, emocional y familiar.

Raúl Pérez Girón recuerda su etapa como trabajador del sector eléctrico y el accidente que, a los 29 años, cambió el rumbo de su vida. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

De sobrevivir al accidente a enseñar prevención

Con el paso del tiempo, Pérez comenzó a recuperar espacios de independencia. Una salida al supermercado sin prótesis se convirtió en una experiencia que posteriormente compartió con un amigo, quien lo invitó a contar su historia ante un grupo de trabajadores.

“Esa conversación entre amigos me empezaron a contactar de algunas empresas para que pudiera llevar un mensaje motivador, de reto, de no claudicar”, recordó.

Aquellas primeras conversaciones dieron paso a una trayectoria de 15 años como capacitador en seguridad y prevención, labor que desempeña después de haberse reincorporado a la empresa eléctrica.

Su familia, el deporte y una vida dedicada a seguir adelante

Además de las consecuencias del accidente, Pérez enfrentó cáncer de testículo, por el que necesitó una intervención quirúrgica. Durante esa etapa conoció a quien hoy es su esposa, su compañera y apoyo para actividades como vestirse, beber agua, amarrarse los zapatos o comer.

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Raúl Pérez Girón imparte capacitaciones sobre seguridad laboral y comparte su experiencia para concientizar a otros trabajadores sobre la importancia de prevenir accidentes. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

También encontró en el deporte una oportunidad para continuar desarrollándose. A 23 años del accidente, mantiene su trabajo y su labor como motivador. Según el reportaje, cuando le preguntaron qué haría si pudiera recuperar sus brazos durante unos segundos, respondió que abrazaría a sus seres queridos, un deseo que refleja cuánto cambió su vida desde aquella jornada laboral.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Maybaall Saucedo

Maybaall Saucedo: Periodista de Prensa Libre especializada en radio, televisión y plataformas digitales en temas sociales, humanos y sucesos con más de 10 años de experiencia.

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