Alcalde de San Andrés Itzapa declara en juicio contra expolicías señalados por crimen de Nelson Santamaría y Eldin Choc

Justicia

Alcalde de San Andrés Itzapa declara en juicio contra expolicías señalados por crimen de Nelson Santamaría y Eldin Choc

José Denis Azurdia, alcalde de San Andrés Itzapa, participa como testigo en el juicio por la muerte de Nelson Santamaría y Eldin Leonel Choc Xi.

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El alcalde de San Andrés Itzapa, José Denis Azurdia, declara en caso de juicio contra agentes

El alcalde de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, José Denis Azurdia, declara en juicio contra exagentes de la PNC señalados de ejecución extrajudicial. (Foto Prensa Libre: Javier González)

El alcalde de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, José Denis Azurdia, declaró este martes 22 de septiembre en la audiencia por el caso de la muerte de Nelson Santamaría y Eldin Leonel Choc Xi, ocurrida el 18 de abril del 2024.

El funcionario es el último testigo propuesto por el Ministerio Público (MP) en este caso, en el que siete expolicías son acusados de ejecución extrajudicial.

En su declaración, el alcalde afirmó que había recibido una denuncia del dueño de un comercio, quien pidió el cambio del jefe de la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC), el exsubinspector Edy Vásquez Rabanales.

Afirmó que luego de la denuncia se comunicó con Vásquez Rabanales para consultarle sobre lo sucedido, pero este negó haber actuado de forma irregular.

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Según el alcalde, en San Andrés Itzapa hay rumores de que personas procedentes de otros lugares llegaron al municipio y quemaron la subestación de la PNC en abril del 2024 por la supuesta desaparición forzada de un vecino a manos de agentes, según la información preliminar de esa ocasión.

Añadió que el día de los disturbios tuvo conocimiento de la turba que amenazaba con quemar la subestación, por lo que trataron de resguardar el espacio público y calmar los ánimos.

Para leer más: Golpe mortal, estrangulación y mutilaciones: el testimonio forense que estremeció el juicio contra siete expolicías

Dijo que, tras lo sucedido, gestionaron el regreso de la PNC a San Andrés Itzapa, donde no hubo agentes durante tres o seis meses.

Durante el juicio también han declarado otros testigos que han indicado cómo habría ocurrido la muerte de Nelson Santamaría y Eldin Leonel Choc Xi.

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El 12 de agosto del 2026, un agente de la PNC relató ante un tribunal cómo recibió mensajes y audios en los que escuchó los pedidos de auxilio de una de las víctimas del caso San Andrés Itzapa.

La Fiscalía de Derechos Humanos sostiene que Vásquez Rabanales habría participado en la ejecución extrajudicial de Santamaría y Choc Xi.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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