Juezas realizan inspección judicial por doble crimen en San Andrés Itzapa durante juicio contra siete expolicías

En la continuación del juicio contra siete expolicías acusados de ejecución extrajudicial, las juezas que integran el Tribunal de Mayor Riesgo B efectuaron este viernes 31 de julio una inspección judicial en la vivienda donde funcionaba la sede de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

La diligencia se realizó en el cantón San Lorenzo y, de acuerdo con la investigación, a la vivienda donde funcionaba la subestación de la PNC fueron trasladados Nelson Santamaría y Eldin Leonel Choc Xi, tras ser capturados por supuesto escándalo en la vía pública.

En ese lugar, los detenidos habrían sido golpeados y torturados por los agentes policiales. Santamaría habría fallecido en la sede policial a causa de un fuerte golpe, mientras que Choc Xi fue trasladado a un lugar desolado.

Un informe forense señala que le fueron cercenados los dedos de la mano izquierda y le fue amputada la mano derecha, además de haber sido estrangulado.

Durante la visita, las juezas recorrieron los diferentes ambientes del inmueble, entre ellos el garage, las oficinas de atención a la población y las habitaciones donde pernoctaban los agentes.

En el recorrido, las juzgadoras observaron daños en la infraestructura del inmueble, ventanas rotas, puertas dañadas y restos de objetos quemados. En los dormitorios se observaron uniformes policiales abandonados.

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En la diligencia también participaron el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, los querellantes en el proceso, abogados defensores de los acusados y representantes de la Embajada de Canadá, debido a que Nelson Santamaría tenía nacionalidad canadiense.

Por estos hechos, los exagentes Edy Leonel Vásquez Rabanales, Fredy Santiago Velásquez, Yuliza Ayala, Mauricio Contreras, Yorleni Macario, Jeremías Rojas y Ángel Mario Roquel son señalados de ejecución extrajudicial por los hechos ocurridos el 18 de abril del 2024.

Luego de concluir la diligencia, las juezas informaron del aplazamiento del debate para el próximo 12 de agosto.

Testimonio los incrimina

Durante la continuación del debate, el 30 de julio, una testigo declaró lo ocurrido en la subestación de la PNC y señaló a los expolicías como responsables del doble crimen.

La testigo, quien también laboraba como agente en esa sede policial, documentó en audios los pedidos de auxilio de las víctimas, quienes, según su relato, fueron violentadas por sus excompañeros.

La declarante indicó que tuvo comunicación con personeros de la Inspectoría General de la PNC, lo que permitió que se atendiera la denuncia casi de inmediato. También señaló que el día de la captura de las víctimas les fue confiscada una maleta en la que llevaban dinero.

Ante el Tribunal, la testigo señaló que, desde que comenzó el debate contra los acusados, ha recibido amenazas contra ella y sus seres queridos.