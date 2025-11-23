Alcohol, discusión y disparos: altercado en discoteca deja un muerto en zona 4 de Mixco

Una discusión terminó en tragedia el domingo por la madrugada, cuando un joven fue atacado a balazos frente a una discoteca situada en la 32 avenida y 7a. calle de la colonia Bosques de San Nicolás, zona 4 de Mixco, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con testigos entrevistados por las autoridades, varias personas consumían bebidas alcohólicas en el establecimiento cuando, pasada la medianoche, se originó un altercado.

Justin Jeshua Silva García, de 22 años, optó por retirarse del lugar y alejarse del conflicto; sin embargo, los dos hombres con quienes había discutido lo siguieron y le dispararon en la cabeza.

Tras el ataque, los agresores huyeron en una motocicleta, según el reporte policial.

Fiscales del Ministerio Público hallaron siete indicios balísticos e identificaron cámaras de videovigilancia en el área que podrían haber registrado el hecho.

Testimonio de la familia

“Según familiares de la persona, quienes se encontraban con Silva García, indicaron que estaban en la discoteca cuando los de seguridad del lugar les indicaron que se salieran, expresándose vulgarmente y recalcándoles que Jeshua Silva había cometido un error y que se salieran”, detalla el informe.

Después de abandonar la discoteca, dos hombres ya los esperaban en la vía pública.

Los tres continuaron discutiendo frente al establecimiento, hasta que Silva se apartó del grupo.

“Comienzan a seguir a Silva, dándole alcance a un costado de una pizzería, donde efectuaron varios disparos con arma de fuego, los cuales le causaron la muerte”, añade el documento.