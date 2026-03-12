Arrestan a sospechoso con fines de extradición por casos de agresión sexual y violación

El Ministerio Público (MP) informó que este jueves 12 de marzo coordinó la aprehensión con fines de extradición de Roberto “N”.

Indicó que el capturado es requerido por el Gobierno de Estados Unidos, en virtud del Tratado de Extradición entre ese país y Guatemala.

Según el MP, el detenido es señalado de su posible participación en los delitos de agresión sexual y violación.

La captura se efectuó en cumplimiento de una orden emitida por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, el cual ordenó la detención provisional del requerido. El MP no ha precisado dónde ocurrió la aprehensión.

El 19 de febrero ocurrió una captura similar. En esa ocasión, autoridades reportaron la detención de Alejandro H., con orden de extradición hacia Estados Unidos por delitos sexuales contra una menor de edad.

La aprehensión ocurrió en el Mercado Central, zona 1 capitalina, donde agentes de la División Especializada en Investigación Criminal, con apoyo del Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos, capturaron al sospechoso.

