Ataques contra la PNC: MP busca cerrar caso contra sindicado que habría sido amenazado por el Barrio 18

La jueza Abelina Cruz Toscano, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo D, aplazó la audiencia prevista para este lunes de un supuesto implicado en el ataque armado contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido el 18 de enero.

Tras la ampliación de la investigación, el Ministerio Público (MP) busca solicitar a la judicatura el cierre del caso a favor de Edwin Xol Raymundo, alias Tuctuquero.

La Fiscalía señala que durante la ampliación de las indagaciones se corroboró que el sindicado fue amenazado por pandilleros del Barrio 18 para que los ayudara a escapar después de disparar contra policías en la colonia Santa Fe, zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

Debido a fallas en el sistema de audio, la jueza Cruz Toscano reprogramó la audiencia para el 2 de septiembre.

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Mientras tanto, Xol Raymundo permanece en prisión.

Xol Raymundo fue ligado a proceso penal el 22 de enero junto a Néstor Alejandro Isaí Pérez Miranda, alias Durman.

Ambos son acusados de asesinato en grado de tentativa, terrorismo y asociación ilícita. No obstante, Xol Raymundo también es señalado de posesión de drogas para el consumo, ya que durante su captura se le incautó una bolsa con marihuana.

Cuando Xol Raymundo y Pérez Miranda fueron aprehendidos, agentes de la Policía Nacional Civil interceptaron junto a ellos a dos menores, quienes fueron remitidos a un juzgado especializado en adolescentes en conflicto con la ley penal.

El 22 de enero, Xol Raymundo declaró que se encontraba trabajando en su mototaxi cuando Pérez Miranda abordó el vehículo y lo habría amenazado y obligado a conducir. Sin embargo, el juzgado de Turno determinó que su relato no coincidía con los indicios presentados por el MP.

Desde entonces, ambos sindicados permanecen en prisión: Pérez Miranda, en el centro preventivo para varones de zona 18, y Xol Raymundo, en la cárcel de Pavoncito.

Luego de la entrada en vigencia de la Ley Antipandillas, los Juzgados de Mayor Riesgo asumieron los procesos penales contra los presuntos implicados en los ataques armados contra agentes de la PNC.

Los ataques dejaron 11 policías muertos y ocho supuestos pandilleros del Barrio 18 capturados.

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