Autoridades incautan antena satelital, armas, licor y municiones en la prisión de Pavón

El Sistema Penitenciario (SP) informó que el lunes 2 de febrero activó los protocolos de seguridad en la Granja de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes, tras un altercado entre privados de libertad.



Añadió que, derivado del incidente, se efectuó una requisa en el sector conocido como Bodega, donde fueron decomisados varios ilícitos.



Este martes, el SP indicó que la Fuerza Élite finalizó el operativo, el cual se extendió a varios sectores del referido centro.



Entre lo incautado figuran 40 celulares, un router, licor, droga y otros objetos prohibidos.





También fueron decomisadas dos armas de fuego, una tolva, tres cajas de municiones y una antena satelital.



El SP comunicó que, con el propósito de reforzar el control en los centros de detención, se llevó a cabo otro operativo en la cárcel Fraijanes 2.



En ese recinto se realizó el conteo e identificación biométrica de los reclusos, según la institución.



Las fuerzas de seguridad han efectuado requisas recientes en las cárceles de Renovación 1, Fraijanes 2 y el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, tras los motines registrados en enero, cuando los privados de libertad realizaron una serie de peticiones y tomaron rehenes.

