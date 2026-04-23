Capturada habría desactivado la línea de la víctima para acceder a sus datos y hacer transacciones bancarias no autorizadas

Justicia

Capturada habría desactivado la línea de la víctima para acceder a sus datos y hacer transacciones bancarias no autorizadas

Capturan en la zona 18 a una mujer señalada de uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito.

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MELANY N. USO FRAUDULENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO

Melany “N” es señalada de uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito. (Foto Prensa Libre: PNC)

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron en la colonia El Rosario, zona 18, a Melany “N”, de 23 años.

La PNC informó este jueves 23 de abril que la detención se efectuó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juzgado de Chiquimula.

La detenida es señalada del delito de uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito.

Según la PNC, la capturada presuntamente se hacía pasar por representante de una empresa telefónica.

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Luego, mediante engaños, desactivaba la línea de la víctima para acceder a su información personal y efectuar transacciones bancarias no autorizadas.

Caso similar

El 20 de abril, la PNC informó sobre la captura de un hombre en la zona 17, señalado de fraude con tarjetas bancarias, tras una investigación del Ministerio Público que lo vincula con engaños para obtener datos personales.

El detenido es señalado del delito de uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito, informó la Fiscalía de Distrito de Chiquimula.

Para leer más: Exgerente de banco es condenada tras auditoría que detectó sustracción de Q80 mil

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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