Capturado habría exigido Q140 mil a cuatro guatemaltecos para llevarlos a EE. UU., pero los dejó en México

Durante un operativo efectuado este lunes 23 de febrero, dirigido por la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, fue capturado Manuel M., sindicado del delito de tráfico ilícito de guatemaltecos, informó el Ministerio Público (MP).



Según la investigación del MP, el sindicado participó en la captación, promoción, ofrecimiento, facilitación, transporte y tránsito irregular de cuatro guatemaltecos hacia Estados Unidos.



De acuerdo con la denuncia, en junio del 2024, las víctimas entregaron Q140 mil al sospechoso como pago por el traslado irregular.



El viaje se inició el 13 de junio desde la zona 1 capitalina, con destino a Petén, y, tras varios transbordos, llegaron a Cancún, México, donde fueron abandonados durante 10 días en un hotel, según la Fiscalía.





Posteriormente, las víctimas retornaron al país por sus propios medios, afirmó la institución.



“Durante su permanencia en México, el sindicado también exigió y recibió pagos adicionales a familiares de las víctimas”, agregó el MP.



La detención se efectuó en un inmueble en San Miguel Petapa, Guatemala.

