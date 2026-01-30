Capturan al octavo reo fugado de la cárcel Fraijanes 2; alias “Bufón” fue detenido en San Pedro Ayampuc

Capturan al octavo reo fugado de la cárcel Fraijanes 2; alias "Bufón" fue detenido en San Pedro Ayampuc

El presidente Bernardo Arévalo confirmó la captura del octavo reo fugado de la prisión Fraijanes 2.

CAPTURAN A ALIAS BUFÓN. FUGA FRAIJANES 2

Carlos Agustín Reyes Popol, alias Bufón", capturado tras su fuga de la cárcel Fraijanes 2.  

El presidente Bernardo Arévalo informó en su cuenta en X que este viernes 30 de enero fue capturado el octavo prófugo de la cárcel Fraijanes 2.

“Hoy capturamos en San Pedro Ayampuc a Carlos Agustín Reyes Popol, alias Bufón”, agregó.

Añadió: “La Policía Nacional Civil no se detiene. Los que intentaron evadir la justicia están siendo localizados y van a enfrentar las consecuencias”.

El 12 de octubre del 2025, el Sistema Penitenciario (SP) informó en conferencia de prensa sobre la fuga de 20 reos de la referida prisión.

En esa ocasión, el SP afirmó desconocer los detalles de la fuga masiva de los privados de libertad señalados por varios delitos.

Guatemala ha contado con el apoyo del FBI en la búsqueda de los fugados, y ya suman ocho los capturados.

El 23 de enero, Milton Najarro, alias Dark, declaró cómo supuestamente escaparon de la cárcel de Fraijanes 2.

Afirmó que el día de la fuga —cuando escapó junto con otros 19 reclusos— utilizaron uniformes policiales y, según su versión, salieron del penal en patrullas de la PNC, extremo que debe ser investigado.

Para leer más: “Salimos vestidos de policías”: pandillero “Dark” declara que pactaron con autoridades de la PNC para fugarse de Fraijanes 2

