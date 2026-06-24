Capturan en Cobán a ciudadano estadounidense de 78 años señalado de preparar galletas con droga

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el ciudadano estadounidense Richard “N”, de 78 años, fue capturado en la zona 8 de Cobán, Alta Verapaz.

Según la PNC, la detención se registró el martes 23 de junio, luego de un allanamiento en una vivienda donde descubrieron ocho matas de marihuana en fase de aprovechamiento que cultivaba en su patio.

Las matas están valoradas en Q3 mil. Además, agentes decomisaron 22 bolsas y cuatro frascos con marihuana, una balanza y trituradoras.

“Durante la inspección, también se encontraron galletas artesanales elaboradas a base de marihuana”, afirmó la PNC.

Richard “N”, alias “El Gringo”, fue capturado y trasladado a un hospital, bajo custodia de la PNC, debido a que se quejó de problemas de salud.

Un caso similar ocurrió en marzo pasado, cuando las autoridades reportaron la captura de 12 personas y la ejecución de 15 allanamientos en Guatemala y Sacatepéquez por un caso en el que una estructura criminal presuntamente distribuía droga oculta en productos de repostería.

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