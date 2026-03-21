Capturan en Villa Nueva a mujer vinculada a ataques contra agentes de la PNC que dejó varios muertos

Una mujer que se presume cómplice de participar en los ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), cometidos por presuntos pandilleros del barrio 18 el pasado 18 de enero, fue capturada por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).

Según la información brindada por la PNC, la detenida fue identificada como Ruth “N”, de 44 años, presunta integrante de la pandilla del barrio 18. La detención se realizó en la colonia El Mezquital, zona 12 de Villa Nueva.

La detenida es acusada de los delitos de asesinato en grado de complicidad, asociación ilícita, obstrucción de la justicia y simulación de delito. También se reporta que la detención se efectuó en cumplimiento de una orden de captura emitida el viernes 20 de marzo por un juzgado de Villa Nueva.

Las investigaciones de la Policía Nacional Civil indican que la detenida “es responsable de participar en los ataques simultáneos, coordinados y ejecutados en contra de agentes de la PNC el pasado 18 de enero”, por lo que fue puesta a disposición del juzgado correspondiente para que dilucide su situación legal por los delitos que se le sindican.

La PNC también indicó que continúan las investigaciones para lograr la captura de otras personas que están siendo investigadas y que presuntamente están vinculadas con los ataques cometidos contra varios agentes de la PNC ocurridos en enero en varios puntos de la capital y en Villa Nueva.

Los hechos

El domingo 18 de enero, varios agentes de la Policía Nacional Civil fueron atacados a balazos por presuntos integrantes de la pandilla del barrio 18. Según las investigaciones de la PNC, los ataques fueron cometidos como represalia ante las acciones que las fuerzas policiales, en conjunto con el Ejército, realizaron para retomar el control de las cárceles de Renovación 1, Fraijanes 2 y el Centro Preventivo para Varones de la zona 18, esto ante los motines realizados el día 17 de ese mismo mes por cabecillas de la citada pandilla que se encuentran recluidos en dichos centros penitenciarios.

Durante las primeras horas del 18 de enero, las fuerzas combinadas de seguridad retomaron el control de la cárcel de Renovación 1, en Escuintla, en donde fue sometido al orden Aldo Ochoa, “el Lobo”, cabecilla de la citada pandilla, así como otros pandilleros.

Alrededor de las 8.30 horas de ese mismo día comenzaron los ataques contra los agentes de la PNC en distintas zonas de la capital y en Villa Nueva, que dejaron como saldo 11 policías fallecidos, entre ellos dos mujeres.

En total, 11 agentes de la PNC murieron a consecuencia de los ataques armados. Ocho el día de los incidentes y el resto en los días posteriores.

Ante esta situación, el 18 de enero el presidente Bernardo Arévalo decretó el estado de Sitio y posteriormente decretó el estado de Prevención, medida que aún se mantiene, con la finalidad de contrarrestar la violencia y la criminalidad provocada por las pandillas en el país. Asimismo, se han realizado constantes requisas en los centros penales ubicados en distintos departamentos y la capital para prevenir que los reos tengan en su poder armas y objetos ilícitos.

Dentro de estas acciones, el Ministerio de Gobernación también ordenó el aislamiento de los cabecillas de las pandillas que se encuentran recluidos en las cárceles, cortándoles toda comunicación con sus cómplices que operan en la capital y en el país, para prevenir una nueva escalada de violencia contra las fuerzas de seguridad y la ciudadanía.