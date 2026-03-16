Ejecutivo evalúa continuidad del Estado de Prevención que finaliza en la presente semana

Este jueves 19 de marzo finaliza la vigencia del Estado de Prevención contenido en el Decreto 3-2026, publicado el 4 del mes en curso y cuya vigencia es de 15 días.

Según indicó el presidente Bernardo Arévalo, la implementación del Estado de Sitio y posteriormente el Estado de Prevención ha dado resultados positivos en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad en el país.

Ante los resultados positivos que, según asegura se han dado durante la implementación de la medida, se analizará en Consejo de Ministros la continuidad del Estado de Prevención. También indicó que se evaluará si este continúa a nivel nacional o si la medida se focalizará específicamente en algunos sectores para mantener el control.

“Eso es lo que estamos considerando en Consejo de Ministros, vamos a tener una discusión alrededor de la extensión del estado de prevención. Y hacemos un análisis en la medida en que convenga mantenerlo o tal vez focalizarlo a la luz de estas luces, pero estaremos anunciando realmente en los próximos días esta situación”, afirmó Arévalo.

El presidente aseguró que, durante la implementación del Estado de Prevención, se ha logrado mantener el control principalmente en las cárceles del país. Esto gracias a que se ha cortado toda comunicación entre los cabecillas de las pandillas y sus cómplices que operan en distintos sectores de la ciudad y del país.

“Tenemos por un lado un control mucho más efectivo de las cárceles que, lo que nos permite es romper el control, la relación que hay entre las cárceles y las bandas criminales afuera, fundamentalmente en el caso de las maras, que se habían convertido las cárceles en los centros de operación donde estaban todos los líderes y por diversos medios. Estaban enviando la información y coordinando las acciones afuera. Hemos visto, hemos notado, hemos logrado que el esfuerzo, que ha sido un esfuerzo combinado del Ministerio de Gobernación con el Ministerio de la Defensa, ha logrado que efectivamente ese corte tenga lugar”, afirmó el mandatario.

Disminución de los homicidios

La implementación de estas acciones también ha permitido que durante las últimas semanas se haya reducido el índice de homicidios en comparación con el mismo periodo del año anterior en un 27%, lo que también representa la tasa más baja de este delito en los últimos 25 años, aseguró Arévalo.

“Sobre todo, lo que da es la tasa más baja de homicidios en los últimos 25 años. Y lo que da es un 27% de reducción en los homicidios. Miren, aquí me habían preparado las gráficas, 27% de reducción en los homicidios entre el año pasado y este, en el mismo periodo. En números absolutos, en el mismo periodo hubo 622 homicidios – 2025 - ahora hubo 455. Son demasiados, pero estamos haciendo un trabajo efectivo”, puntualizó.

El presidente aseguró que dichos números también se deben a la implementación del Plan Centinela en Escuintla, que dio inicio en febrero del presente año, esto previo a los incidentes ocurridos en las cárceles de Renovación 1, Fraijanes 2 y el preventivo de la zona 18, que derivaron en ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ordenados aparentemente por cabecillas pandilleros que actualmente se encuentran aislados.

El presidente afirmó que gracias a la implementación de dicho plan también en el área metropolitana, los operativos conjuntos entre la PNC y el Ejército de Guatemala en colonias de alto riesgo, aunado a las requisas en las cárceles del país, se ha logrado el fortalecimiento del control territorial y los resultados positivos mencionados.