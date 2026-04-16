Carlos Marroquín, alcalde de Moyuta, Jutiapa, lanza amenazas contra otros jefes ediles y cuestiona la ejecución de una obra

Nuevamente, el alcalde de Moyuta, Jutiapa, Carlos Roberto Marroquín, lanzó amenazas contra funcionarios públicos. Enero pasado fue contra el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC) y el martes pasado lo volvió a hacer contra dos alcaldes de ese departamento.

Durante una supervisión del proyecto de construcción de un tramo carretero, Marroquín criticó la obra por supuestamente estar en mal estado. Además, aseguró que no permitirá el paso ni pagará el proyecto hasta que se corrijan las fallas.

En una transmisión en vivo de la pagina oficial de la comuna, Marroquín advirtió a la población que no hay paso por el sector intervenido.

“No hay paso porque se está ejecutando una obra que a la empresa la estoy presionando que haga las mier... bien”, afirmó.

El alcalde insistió en que no autorizará pagos a la empresa constructora hasta que el proyecto cumpla con las condiciones requeridas. En ese contexto, aseguró que no permitirá el uso del tramo sin su autorización.

“Ni a él le voy a dejar entrar para acá. Talanquera le voy a zampar”, indicó.

El jefe edil también lanzó advertencias directas contra quienes, según él, interfieran en su municipio.

“Si quieren una buena relación conmigo, que respeten”, afirmó.

También le podría interesar: Alcalde de Moyuta manda a blindar vehículo porque teme por su vida

Las amenazas del alcalde

Marroquín lanzó amenazas directas contra su homólogo de Conguaco, Manuel González, al responsabilizarlo por la situación y advertirle que no permitirá su intervención en el municipio.

El jefe edil afirmó que utilizaría “armas y balas” contra alcaldes y otras personas. Además, señaló al alcalde de San José Acatempa, Walfred Castillo, a quien identificó como supuesto operador político de un diputado del departamento que, según sus declaraciones, habría influido en la contratación de la empresa constructora.

“Si hay alcaldes que son delincuentes, que están tapados sobre chapa de alcalde, pues entonces le vamos a volar v… de alcalde a alcalde o delincuente a delincuente, con las armas que tengamos y la gente que tengamos”, afirmó.

“Se me van a ubicar porque aquí no es Conguaco, aquí es Moyuta y aquí el que me ejecute va a respetar. Cocodes, pongan orden; que respeten”, dijo, en el contexto de sus advertencias.

Se solicitó una postura a González y Castillo por las supuestas amenazas en su contra, pero no respondieron los mensajes.

¿Quién es Carlos Roberto Marroquín Fuentes?

Marroquín es hermano de Jorge Marroquín Fuentes, capturado en El Salvador en mayo del 2017 cuando trasladaba 840 kilos de cocaína, valorados en más de US$21 millones.

Luego de la detención de su hermano, contra el jefe edil no se presentó una solicitud de retiro de inmunidad por posibles vínculos con el narcotráfico. En esa ocasión, las autoridades afirmaron que no identificaron que Marroquín estuviera incurriendo en algún delito.

Ataques armados y clima de violencia

Marroquín Fuentes ha sido blanco de varios atentados armados. Entre el 2013 y el 2014, se reportaron al menos cuatro ataques contra él o su círculo cercano. En esos hechos, el alcalde resultó ileso, pero familiares y guardaespaldas sufrieron heridas de bala.

Tras los atentados, el propio alcalde atribuyó los ataques a disputas políticas y conflictos de poder local, en un municipio ubicado en una zona fronteriza con El Salvador.

La Policía ha identificado que en ese municipio operan bandas de contrabandistas y narcotráfico.

Trayectoria política

Marroquín Fuentes ha sido elegido alcalde en cuatro ocasiones y, en el 2026, suma 14 años al frente de la comuna.

Fue electo por primera vez en las elecciones municipales del 2011 con el extinto partido Unidad del Cambio Nacional (UCN). Asumió el cargo en enero del 2012 y, desde entonces, ha logrado mantenerse de forma continua mediante sucesivas reelecciones.

En el 2015 fue reelecto por el también extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder), para el período 2016-2020. En el 2019 ganó con el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), también cancelado. En el 2023, fue nuevamente electo, esta vez por el partido Vamos para el período 2024-2028.