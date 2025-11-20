Caso CHN: juez señala que hay personas interesadas en “ensuciar este proceso”

Justicia

Caso CHN: juez señala que hay personas interesadas en “ensuciar este proceso”

El juez Mario Hichos señaló que hay intereses políticos en el caso del desfalco de Q20 millones al banco Crédito Hipotecario Nacional.

Audiencia de primera declaración de implicado en el caso de desfalco al CHN. (Foto Prensa Libre; Moisés Xec)

Seis personas son señaladas de integrar una estructura criminal que habría desfalcado Q20 millones al banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN). El 18 de noviembre inició la audiencia de primera declaración de los sindicados, pero esta se desarrolló a puerta cerrada debido a la reserva del caso.

Previo al inicio de la diligencia, el juez Mario Hichos, a cargo del expediente, afirmó que hay personas que “quieren ensuciar este proceso”. Según indicó, existen intereses políticos alrededor del caso, en el cual también hay seis órdenes de captura pendientes de ejecutar.

El juzgador pidió al Ministerio Público que investigue dicha situación, pues, según manifestó, hay individuos que intentan intervenir en sus resoluciones. “Política y lamentablemente, se trata de tener algún tipo de influencia, o mala influencia, en la carpeta”, dijo.

Agregó que aún hay personas pendientes de captura.

También señaló que un abogado ha “pretendido ensuciar el proceso mediante ofrecimientos burdos, torpes y falsos”. Aseguró que es un juez independiente, aunque muchas personas han querido obstruir el debido proceso. Reiteró que algunos abogados han ofrecido lo que no les corresponde.

María Fernanda Segura, Gustavo Adolfo Varela Martínez, Ana Gabriela Morales Ávila, Luis Fernando Felaez Guerra, Pedro Luis Guamuche García y Willman Rocael López Trigueros son señalados de los delitos de estafa propia en forma continuada, abuso de autoridad, asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y uso de documentos falsificados.

A raíz de la reserva judicial decretada, el juez indicó que habrá varias audiencias de primera declaración. La próxima está programada para el 1 de diciembre.

Para leer más: El CHN presentará demanda civil por estafa de Q20 millones en extrafinanciamiento

ESCRITO POR:

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cuatro años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

