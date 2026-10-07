Caso CHN: Sala rechaza recusación del MP y juez que otorgó medidas sustitutivas a Pedro Duque seguirá en el proceso

La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones declaró sin lugar la recusación presentada por el Ministerio Público (MP) contra el juez Mario Estuardo Hichos Bracamonte, del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, y resolvió que continúe conociendo el caso relacionado con el presunto desfalco de Q20 millones al Banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

El MP buscaba separar a Hichos del proceso porque dudaba de su imparcialidad al considerar que emitió una resolución que benefició con medidas sustitutivas a Pedro Alejandro Duque Soto, presunto cabecilla de una estructura criminal que operaba dentro y fuera del CHN.

Sin embargo, los magistrados concluyeron que no existen elementos para apartar al juez, pues consideraron que sus decisiones fueron emitidas dentro de las facultades que le otorga la ley.

Según la resolución, los argumentos planteados por el MP evidencian inconformidad con las decisiones tomadas por Hichos en el proceso penal y no circunstancias que demuestren interés o falta de imparcialidad por parte del juez.

La Sala también señaló que, ante el desacuerdo con una resolución judicial, el Código Procesal Penal establece medios de impugnación que pueden ser utilizados por las partes. Por esa razón, declaró sin lugar la recusación presentada por el MP y ordenó que Hichos continúe conociendo el proceso hasta su finalización.

Resolución a favor de Duque

El 10 de junio, Hichos otorgó medidas sustitutivas a Pedro Alejandro Duque Soto, quien permanece ligado a proceso penal por los delitos de estafa propia continuada, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Entre las medidas impuestas figuran arresto domiciliario, control telemático, prohibición de salir del país sin autorización judicial y el pago de una caución económica equivalente al 1% del monto presuntamente defraudado.

Durante esa diligencia, el MP, la Procuraduría General de la Nación y el Crédito Hipotecario Nacional se opusieron a la modificación de la medida de coerción y solicitaron que Duque permaneciera en prisión preventiva. Tras conocer la resolución, el MP apeló la decisión judicial.

Pedro Duque volvió a prisión

El 18 de agosto, las medidas sustitutivas otorgadas a Duque fueron revocadas posteriormente por la Sala Tercera, luego de que aceptara la apelación planteada por el MP y ordenara que el procesado volviera a prisión.

Duque fue capturado el 19 de agosto en San José Pinula y trasladado al Preventivo para Varones de la zona 18.

Investigación por Q20 millones

Según la investigación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, una estructura habría utilizado mecanismos financieros irregulares para obtener recursos del Crédito Hipotecario Nacional.

La pesquisa sostiene que entre enero y marzo del 2024 fueron aprobados préstamos de hasta Q400 mil a personas que no cumplían con los requisitos económicos para acceder a esos montos.

El caso también alcanzó al entonces presidente del Congreso, Nery Ramos, luego de que el MP investigara una camioneta blindada valorada en US$85 mil que supuestamente utilizaba y era propiedad de Duque.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado sostiene que la empresa Crown & Lion, vinculada a Duque, habría adquirido vehículos de alta gama sin respaldo financiero adecuado.

Los sindicados en el caso CHN que están en prisión

Ana Gabriela Morales Ávila , por estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados

, por estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados María Fernanda Segura , investigada por supuesta estafa propia, lavado de dinero y asociación ilícita

, investigada por supuesta estafa propia, lavado de dinero y asociación ilícita William Rocael López Trigueros, ligado a proceso por los delitos de estafa propia continuada, lavado de dinero, asociación ilícita y uso de documentos falsificados

Sindicados con arresto domiciliario