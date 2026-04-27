Caso “Los Calavera”: aplazan audiencia tras incomparecencia de defensa

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Caso “Los Calavera”: aplazan audiencia tras incomparecencia de defensa

Programan para el 29 de abril la audiencia contra integrantes de estructura criminal “Los Calavera”.

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LOS CALAVERA. SUSPENDEN AUDIENCIA 27-4-26

Integrantes de la estructura criminal "Los Calavera" son señalados de la muerte del gerente y de un médico de un hospital privado. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

La audiencia de solicitud de apertura a juicio en el caso “Los Calavera” fue suspendida este lunes 27 de abril y reprogramada para el próximo miércoles a las 9.30 horas.

La etapa intermedia estaba prevista en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo, donde se conocerían los actos conclusivos del Ministerio Público (MP).

También estaba incluida la acusación formal y la petición de apertura a juicio contra los sindicados.

La audiencia fue suspendida por la incomparecencia del abogado de uno de los sindicados.

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Según el MP, los señalados enfrentan cargos por asesinato, asociación ilícita, extorsión y conspiración para cometer asesinato.

Además, autoridades los señalan por cohecho activo y violación a la intimidad sexual, en agravio del gerente general de un hospital privado y de un cardiólogo.

Según la investigación del MP, el crimen contra Francisco Alberto Galindo Chacón y Mario Fernando Meza Batres, gerente general y médico de un hospital privado de la zona 10 capitalina, respectivamente, habría sido ejecutado por la estructura criminal de sicarios denominada “Los Calavera”.

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El MP ha detallado que durante la pandemia de covid-19 la junta directiva del hospital contrató el servicio de microbuses para el traslado de su personal. “Cuando se determinó que ya no era necesario el servicio, se tomó la decisión de asesinarlos para mantener el contrato. Era bastante oneroso ese servicio, por lo cual la organización criminal no quería dejar de percibir ese dinero”, según la investigación.

Para leer más: “Los Calavera”, banda señalada de asesinar a médico y gerente, resguardaba Q218 mil y armamento

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Juan Pablo Garrido

Periodista de Prensa Libre especializado en cobertura judicial, ejecutivo, legislativo y nota roja con 11 años de experiencia.

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