Caso Melisa Palacios: CC programa para este 25 de diciembre vista pública para conocer apelación de defensa de Fernanda Bonilla

Saúl Zenteno, abogado de María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, señalados por la muerte de Melisa Palacios, informó que la Corte de Constitucionalidad (CC) programó para el 25 de diciembre una vista pública en la que se conocerán los argumentos de una apelación presentada contra la resolución de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, que dio sin lugar un amparo —expediente 2025-286— solicitado por la defensa.

Zenteno indicó que, aunque la vista fue programada para las 19 horas del 25 de diciembre, los argumentos se evacuarán por escrito, incluso antes de lo previsto por la CC.

Explicó que la apelación va dirigida contra el amparo denegado en el que se argumentó actividad procesal defectuosa, debido a que la jueza Carol Berganza celebró el 2 de septiembre la audiencia de etapa intermedia y no la de aceptación de cargos, como pretendía la defensa.

Zenteno afirmó que también se apelaron los dos amparos denegados. El segundo buscaba revertir la resolución de la jueza Berganza, quien envió a juicio a Bonilla por asesinato en estado de emoción violenta y a Marroquín por encubrimiento propio.

Deniegan dos amparos

El 16 de diciembre, la Sala de Mayor Riesgo denegó un segundo amparo interpuesto por la defensa de ambos sindicados por la muerte de Melisa Palacios.

La Sala confirmó la resolución que modificó los delitos imputados y envió a ambos a juicio por asesinato.

Los sindicados alegan que se vulneraron sus derechos y garantías fundamentales, y han solicitado una nueva resolución.

Bonilla y Marroquín pedían el sobreseimiento del proceso o, en su defecto, que se dictara auto de apertura a juicio por homicidio en estado de emoción violenta y encubrimiento propio, respectivamente.

Ambos han presentado diversas acciones legales en el proceso por el crimen de Melisa Palacios, cometido en el 2021.

El 11 de diciembre, los sindicados acudieron al Juzgado de Mayor Riesgo “C”, a cargo de la jueza Carol Berganza, para la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Esta fue suspendida debido a que el abogado Saúl Zenteno presentó una excusa por viaje y no asistió, por lo que podría presentar la constancia migratoria solicitada por la jueza el 23 de diciembre.

El 2 de diciembre, la CC resolvió sin lugar un recurso de apelación interpuesto por la defensa, con lo que confirmó que Bonilla y Marroquín deben enfrentar juicio, tal como lo había ordenado la jueza Berganza en septiembre.

