Caso Melisa Palacios: Sala rechaza segundo amparo de Fernanda Bonilla y vuelve a multar a abogados defensores

Justicia

Sala deniega segundo amparo a defensa de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, señalados por muerte de Melisa Palacios.

la Redacción

|

time-clock

El 11 de diciembre fue suspendida la audiencia de María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín en el caso de Melisa Palacios. (Foto Prensa Libre)

La Sala de Mayor Riesgo denegó un segundo amparo interpuesto por la defensa de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, señalados del crimen contra Melisa Palacios, ocurrido en el 2021 en Zacapa.

Lo resuelto por la Sala confirma la resolución que modificó el delito a los señalados y los envió a juicio por asesinato.

“Por unanimidad, deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle en contra de la jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con competencia para conocer procesos de Mayor Riesgo, grupo C”, explica la resolución.

“Se impone una multa de Q1 mil a los abogados auxiliantes Karla Victoria Gobern García, Daniel Estuardo Hernández Pineda, Saúl Zenteno Téllez y Julio Augustín Jerónimo Sazo, en el amparo que se resuelve”, añade la Sala.

El 11 de diciembre, la Sala Primera de Apelaciones también rechazó otro amparo presentado por Bonilla y Marroquín contra la jueza Carol Berganza, e impuso nuevamente una multa a sus abogados.

Estos recursos, interpuestos por los señalados, buscaban impugnar la decisión emitida por la jueza el 2 de septiembre del 2025, cuando declaró sin lugar la actividad procesal defectuosa promovida por la defensa y resolvió enviarlos a juicio por la muerte de Palacios.

La defensa alegó que la jueza había convocado la aceptación de cargos a las 8 horas del 2 de septiembre y la audiencia de etapa intermedia a las 9 horas, pero que el orden fue modificado a petición del Ministerio Público y de la querellaría adhesiva.

Para leer más: Fernanda Bonilla: Jueza exige constancia migratoria por ausencia injustificada de su abogado

En el amparo, los sindicados argumentaron que se vulneraron sus derechos y garantías fundamentales, y solicitaron una nueva resolución.

Pretendían el sobreseimiento del proceso o, en su defecto, el dictado de un auto de apertura a juicio, pero no por asesinato, sino por homicidio en estado de emoción violenta y encubrimiento propio.

El 11 de diciembre, Bonilla y Marroquín acudieron al Juzgado de Mayor Riesgo “C”, a cargo de la jueza Carol Berganza, para la audiencia de ofrecimiento de pruebas.

Sin embargo, el abogado Saúl Zenteno, defensor de Bonilla, presentó una excusa por viaje y no asistió a la diligencia.

Ante ello, la jueza suspendió la audiencia y la reprogramó para el 5 de enero del 2026, a las 9 horas.

