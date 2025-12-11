Caso Melisa Palacios: suspenden audiencia de ofrecimiento de prueba por ausencia de abogado Saúl Zenteno

Fernanda Bonilla y Luis Marroquín acudieron este jueves 11 de diciembre al Juzgado de Mayor Riesgo “C”, a cargo de la jueza Carol Berganza, para la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Ambos están señalados del asesinato de Melisa Palacios, ocurrido en Zacapa en el 2021.

Sin embargo, el abogado Saúl Zenteno, defensor de Bonilla, presentó una excusa por viaje y no se presentó a la audiencia. Ante esto, la jueza suspendió la diligencia y la reprogramó para el 5 de enero del 2026, a las 9 horas.

La juzgadora otorgó un plazo de tres días, a partir del 21 de diciembre, para que Zenteno presente una constancia de control migratorio. Se informó que el abogado se encuentra en Miami.

Por la ausencia de la defensa, la jueza Berganza preguntó a María Fernanda Bonilla si aceptaba ser representada por el abogado Julio Jerónimo, pero ella respondió que su abogado de confianza es Zenteno.

Bonilla y Marroquín han intentado frenar el proceso por medio de recusaciones y amparos. Para este jueves estaba prevista la audiencia de ofrecimiento de pruebas, pero no se llevó a cabo.

El 9 de diciembre, la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo conoció un amparo presentado por la defensa de ambos sindicados. Los magistrados escucharon los alegatos y anunciaron que la resolución será notificada por escrito, en los próximos días, a través del casillero electrónico.

Ambos implicados buscan revertir la resolución emitida por la jueza Berganza el 2 de septiembre, en la cual ordenó enviarlos a juicio por asesinato.

Tras la suspensión de la audiencia de este 11 de diciembre, Anabella Chacón, madre de Melisa Palacios, declaró a la prensa: “Estoy cansada física y emocionalmente. Ya pasaron cuatro años y medio y no he podido tener paz. Espero que el 5 de enero se pueda llevar a cabo la audiencia. Así como ella reclama —Bonilla— que le violentaron sus derechos, ¿dónde está el derecho a la vida de mi hija?”

