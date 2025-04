“Melisa era el corazón de la familia”: casi cuatro años de lucha entre dolor, memoria y exigencia de justicia

La pérdida de Melisa Palacios, ocurrida el 5 de julio de 2021, sigue siendo un golpe devastador para su familia, pero también un recordatorio del amor y la bondad que ella dejó atrás. Su madre, Anabella Chacón, asegura que, aun con el corazón roto, recuerdan a Melisa como una joven llena de generosidad y amor por los suyos.

“Soy una madre a quien le arrebataron a su hija injustamente. Mi lucha es buscar justicia por ella”, comenzó diciendo sobre el caso judicial que está por cumplir casi cuatro años, sin que aún se determine si habrá un juicio.

Lo que más extrañamos de Melisa es verla reunida con todos, disfrutando de su familia, organizando convivencias. Siempre era quien mantenía a todos unidos, relata su madre, con el dolor reflejado en sus ojos.

Melisa —recordó— era el corazón de la familia, la que cuidaba que todos estuvieran cerca y compartieran momentos especiales.

“Siempre quería ayudar a los demás. Me pedía que le diera comida a los vendedores que pasaban por la casa, aunque no hubieran vendido nada. Quiero que la recuerden así: joven, entusiasta”, recuerda su madre.

El dolor por su muerte es insoportable, y cada vez que se enfrenta a los acusados, el sufrimiento se intensifica. “Ver a los que asesinaron a mi hija es lo más doloroso. Es como revivir ese día una y otra vez. Ver las caras y manos de quienes le dieron muerte es muy duro”.

Pero, a pesar de ese dolor, la madre se mantiene firme en su lucha por justicia. “No voy a permitir que este caso quede impune. Algunos no lo hacen por miedo, pero la muerte de una hija no puede quedar así no más. Sé que no estoy sola; las palabras de apoyo me dan fuerzas para seguir adelante”.

Melisa no solo fue una hija amorosa, sino también un ejemplo de generosidad y superación, aseguró. Su madre recuerda cómo le insistía a su hermana que no dejara de estudiar, para seguir su ejemplo. “Melisa quería que todos a su alrededor fueran mejores, que no se conformaran”, agregó.

Dedicada a su carrera, recién había obtenido su título en Auditoría a nivel universitario; sin embargo, todo se truncó un mes después, a mediados de 2021, cuando le fue arrebatada la vida.

En sus ratos libres, le gustaba jugar fútbol o salir a caminar. Una anécdota que recordó su madre, justamente, fue cuando salieron de caminata juntas, acompañadas de sus primas. “Cuando regresamos, nos reunimos aquí en la casa. Después mandamos a traer comida. Estuvimos riendo mucho, mucho, sin saber lo que iba a pasar al día siguiente”.

A través de las redes sociales, la familia dijo que ha recibido apoyo de muchas personas, lo que les da esperanza en medio de la tragedia. “El apoyo de la gente, los recuerdos que comparten de Melisa, me dan fuerzas para seguir luchando”, concluyó su madre.

Flores y pétalos de rosas se colocaron en el espacio de la joven Melissa en el cementerio en San Jorge, Zacapa, en noviembre de 2022 cuando hubiese cumplido 23 años. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Francisco Chacón, tío de Melisa, asegura que para ellos el proceso judicial no ha sido justo y que existen dudas sobre las garantías que deberían regir en un caso como este. “Este proceso no es solo por mi sobrina, sino por todas las personas que sufren injusticias, casos invisibilizados y olvidados en Guatemala”, afirmó.

Desde su perspectiva, es fundamental que el sistema de justicia actúe con integridad. “Es urgente que los criminales sean juzgados por los delitos que cometieron, no por aquellos que fueron modificados arbitrariamente”, señala Chacón, refiriéndose a la calificación del delito por el cual se procesa a los acusados.

“Nuestra familia ya no volvió a ser la misma. Hemos tenido que buscar fuerzas para seguir adelante […] Es una experiencia que no le deseo a nadie, aunque sé que, lamentablemente, en este país hay muchas familias que comparten este dolor, y lo más duro es que muchas de ellas jamás encontraron justicia, que es justamente lo que nosotros seguimos buscando”, expresó.

Estado actual del proceso

El proceso penal por la muerte de Melisa Palacios sigue en etapa intermedia, pero el Instituto de la Víctima insiste en trasladar el expediente a un juzgado de Mayor Riesgo en la capital, debido a dudas sobre la imparcialidad del tribunal actual.

Según el abogado de esa institución, Juan Carlos Aquil, la solicitud se basa en que los tres jueces a cargo ya conocieron fases previas del caso, incluso cuando los acusados intentaron acogerse a un procedimiento de aceptación de cargos y luego se retractaron.

“Eso ya compromete su objetividad. No es posible que quienes conocieron esa etapa sigan decidiendo el rumbo del proceso”, sostuvo.

Aunque una de las recusaciones fue aceptada y una jueza fue apartada del tribunal, los otros dos jueces, incluido Juan José Regalado Rivas, continúan en el caso, indicó.

El abogado también dijo que la calificación jurídica actual es provisional y que no se han establecido indicios racionales para clasificarlo como un homicidio en estado de emoción violenta, como pretende la defensa.

“De no lograrse el traslado, existe el riesgo de que se dicten medidas sustitutivas a favor de los señalados”, advirtió, reafirmando que esa es su postura.

La petición de traslado fue rechazada en una primera ocasión por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2024, pero está en proceso de apelación.

Actualmente, los representantes del Instituto de la Víctima y el Ministerio Público esperan la audiencia ante la Cámara de Amparo y Antejuicio de la CSJ para resolver si el caso cambia de jurisdicción.

Lea también: Cronología de la muerte de la joven Melisa en Zacapa en 2021