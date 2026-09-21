Claudia González pide que retiren la inmunidad al juez Jimi Bremer por cinco supuestos delitos

La abogada Claudia González se presentó este lunes 21 de septiembre a Gestión Penal de la Torre de Tribunales para entregar una solicitud de retiro de antejuicio contra el juez décimo penal Jimi Bremer.

En declaraciones a la prensa, González y su abogada, Joselin Jacomé, ampliaron detalles sobre la solicitud de retiro de inmunidad contra el juez.

González indicó que plantearon la solicitud porque todas las acciones en su contra, su detención y las vulneraciones a sus derechos durante su proceso deben ser investigadas por el Estado de Guatemala.

Dijo que esta es una acción más “para demostrar” que el proceso penal en su contra fue un caso de criminalización.

El caso contra González se originó por una denuncia de la fallecida magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Blanca Stalling, quien la acusó de abuso de autoridad por haberla investigado en el 2017 por tráfico de influencias.

Jacomé explicó que el juez habría incurrido en prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, retardo malicioso y negación de justicia.

Para leer más: Claudia González y Blanca Stalling cruzan señalamientos luego de suspensión de audiencia de exmandataria de la Cicig

Explicó que la solicitud fue enviada al juzgado respectivo, que luego se debe inhibir para que sea remitida a la CSJ, que dará seguimiento.

González afirmó que presentaron medios de investigación relacionados con su caso y que validan lo que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria señaló respecto de la vulneración de sus derechos.

En mayo recién pasado, la jueza María del Carmen Zamora, del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, suspendió y reprogramó para el 2027 el inicio del juicio contra González, exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en un proceso por supuesto abuso de autoridad.

Pese a que González actuó bajo el amparo de la Cicig, la Fiscalía sostiene que no tenía facultades para investigar a funcionarios judiciales. El 18 de marzo del 2025, el juez Jimi Bremer resolvió enviarla a juicio.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

Con información de Ángel Oliva